مرضى الغسيل الكلوى والسكر والسرطان بأبوتشت وفرشوط ونجع حمادى يستغيثون بالصحة لتوفير الأدوية الناقصة

يواصل أهالى مراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى بمحافظة قنا إرسال إستغاثاتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعى لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار من أجل توفير أمبولات حقن الهيبارين اللازمة لمرضى الغسيل الكلوى والتى لا تتم بدونها عمليات الغسيل التى يتلقاها المرضى تقريبا بشكل يومى فى مستشفيات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى العامة، كما يناشد مرضى السكر وزارة الصحة لعدم توافر حقن الإنسولين سواء فى التأمين الصحى أو صيدليات المستشفيات العامة وكذلك الخاصة.

ونقلت الوفد منذ صباح اليوم مناشدات موظفى مستشفى أبوتشت عبر موقع فيس بوك لأهل الخير لجمع التبرعات لشراء الأدوية الناقصة من أجل إنقاذ حياة المرضى ولم تستجب وزارة الصحة أو حتى المديرية فى قنا الى هذه الإستغاثات حتى الأن رغم إرسال التقرير الى المسؤولين.

دواء الإنسولين تركيز 30 الناقص بالصيدليات والتأمين الصحى

وقال احمد .ع من مركز أبوتشت محافظة قنا للوفد أنه يبحث عن الإنسولين تركيز 30 منذ أكثر من 4 أيام فى أنحاء مراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى ولم يجده لا فى المستشفيات ولا فى الصيدليات الخاصة، ويوضح أحمد أن هذا الدواء مسألة حياة أو موت بالنسبة لمرضى السكر المصاب به أكثر من 3 أفراد فى أسرته مما يعرضهم لخطر إصابتهم بغيبوبة سكرية وعرضتهم للوفاة فى أية لحظة.

وقد قام بعض أولياء الأمور بالتواصل مع الوفد من بينهم السيدة سناء.ط والدة طفل مريض سرطان 15 سنة تروى رحلة معاناتها فى توفير دواء كيماوى “ جليفك” تركيز 100 من عيادة التأمين الصحى بقنا والتى تبعد عن قريتها فى شمال المحافظة لأكثر من 250 كيلومتر، وأضافت سناء أنها تضطر للذهاب بصحبة إبنها المريض حتى يكون على مرأى ومسمع من الأطباء ليوافقوا على صرف الدواء موضحة معناتها من الروتين وتعدد التوقيعات والعرض على الأطباء رغم أنها ليست المرة الأولى، وأكدت سناء نقص الدواء فى محافظات الصعيد سواء قنا أو أسيوط أو سوهاح من أدوية الكيماوى منذ أوائل شهر رمضان المنقضى مما يؤثر سلبيا على صحة مرضى السرطان وخصوصا الأطفال.

وتعانى محافظة قنا من نقص فى الأدوية بأنواعها بداية من حقن وأمبولات تجلط الدم، ومياه الغسيل الكلوى والإنسولين وبعض الأدوية الكيماوية اللازمة لمرضى السرطان وخصوصا الأطفال والتى تصرفها صيدليات التأمين الصحى فى قنا فقط، وهو ما يستلزم إجراءات جادة من الهيئة المصرية للشراء الموحد للتموين والإمداد الطبى والمعنية بتوفير الأدوية على مستوى الجمهورية، وقد كانت الهيئة قد سمحت للمستشفيات العامة من بينها مستشفى أبوتشت بإصدار أذون شراء مباشرة بلغت 125 ألف جنيه لشراء نواقص الأدوية ومستلزمات الغسيل الكلوى والعمليات والعلاج وغيرها بعد أن بلغت بعض هذه النواقص نسبة 100% فى معظم مستشفيات جنوب الصعيد، إلا أن تحركات إدارات المستشفيات ما زالت بطيئة ولا تسد هذا العجز بالسرعة المناسبة للطلبات التى تفوق قدراتهم مع الزيادة السكانية المضطردة فى محافظة قنا بنسبة 1،7% مقارنة بباقى الجمهورية الذى سجل 1،2%.