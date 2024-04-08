قاصد يكرم المحرزي تقديراً لقيامه بواجباته ومهامه فى محافظة قنا

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأثنين 2024/4/8 بمكتبه المحاسب اسعد المحرزي مدير الشؤون المالية والإدارية في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك تقديرا وامتنانا لقيامه بواجباته ومهامه الوظيفية علي اكمل وجه. وأعرب قاصد عن خالص تهانيه بتكريم المحرزي تقديرا واعتزازا بالدور البارز الذي يقوم به في خدمة العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا التكريم سيكون حافزا له لمواصلة جهوده وتحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح. مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية على مكافأة العاملين المتميزين، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، ويعتبر حافزاً لجميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز. وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتفوقين في أداء عملهم تشجيعًا لهم وتحفيز الآخرين.

وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وشدد الداودي، على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد. كما وجه محافظ قنا على رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.