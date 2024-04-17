رئيس محلي قوص يجري جولات مفاجئة علي المخابز

اجري الدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة لعدد من المخابز الاهلية بوسط مدينة قوص وذلك للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص قيادات الوحدة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

و شملت جولة رئيس المركز المرور علي ثلاثة مخابز بشارع الجمهورية اثنين منها لانتاج الفينو ومخبز لانتاج العيش السياحي، وقام بمراجعة أوزان الخبز للتأكد من مطابقته الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، موجها بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية للادوات المستخدمة في عمليات الإنتاج المختلفة .

وأضاف رئيس المركز ان تعليمات معالي الوزير المحافظ اشرف الداودي جاءت صريحة وواضحة بالتنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض أسعار الخبز بنسبة 40 % ( الفينو و العيش البلدى السياحي)، موجها ادارة التموين بشن حملات دورية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده المطلوبة.

وشدد الدكتور قدري الشعيني علي ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة من قبل وزارة التموين، باعتباره من أساسيات الحياه للمواطن ، مؤكدا علي استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية إنتاج الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

كما تفقد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز ونائبه فراج الوحش، عدد من الشوارع التي تم تركيب بلاط الإنترلوك لها، في اطار تنفيذ خطة الوحدة التي تستهدف الشوارع منتهية الخدمات والتي لم تطلها خطة الرصف لأسباب فنية.

حيث تفقد رئيس المركز ونائبه خلال جولتهما الشوارع بمحيط منطقة العسقلاني والشيخ عتمان ومعصرة الحاج يونس، وذلك للوقوف علي معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بها، موجها بضرورة البدء في تركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة لاكمال الصورة الجمالية لهذه الشوارع.

وأكد رئيس المركز ، إن تعليمات اللواء ٱشرف الداودى محافظ قنا بضرورة إنهاء كافة مشروعات البنية التحتية والرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية قبل 30 يونيو المقبل، مؤكدا أن أجهزة الدولة لا تألو جهدًا فى اتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها أن ترتقي بنوعية الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

كما اكد قدري الشعيني رئيس المركز علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بالمدينة، والعمل على نهوها طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا، وفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق.