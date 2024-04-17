حزب الله ينشر مشاهد لحظة تنفيذ عملية عرب العرامشة.. شاهد

نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقر المستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في جيش العدو الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة.

وهي العملية التي أسفر عنها 18 إصابة بينهم قتيل وحالات في وضع حضر، في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء.

ويظهر في الفيديو التفاصيل الدقيقة التي أجراها حزب الله قبل تنفيذ العملية بطائرة مسيرة انقضاضية نفذت مهمتها بدقة.

قنوات عبرية تحلل عملية عرب العرامشة وتكشف نوع المسيرة التابعة لحزب الله

حللت عدد من القنوات العبرية، عملية عرب العرامشة والتي نفذها حزب الله ببراعة رداً على عملية اغتيال أحد قادتها أمس، بطائرة زعموا أنها مسيرة انقضاضية إيرانية الصنع من نوع "أبابيل – ت" .

ولفتت قناة 12 العبرية إلى أنه في الأشهر الستة الماضية، تمكنت عدة طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله من اختراق نظام الدفاع الجوي في الشمال والتسبب في وقوع إصابات، ورغم أنها طائرة بدون طيار بسيطة إلى حد ما، إلا أنه من الصعب اكتشاف طائرات حزب الله.

وأكدت القناة، أن هناك أمران أساسيان يجب ان نضعهما نصب أعيننا على ضوء النتائج الصعبة لهجوم حزب الله اليوم في عرب العرامشة، الأول ان حزب الله يتعلم من الحوادث السابقة، ومن استمرار القتال في الشمال، يدخل للمعركة أدوات جديدة ويجربها، وهذا يترجم بالقذائف ثقيلة الوزن من نوع بركان والتي تزن عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وقد راينا استخدامها ضد قواعد الجيش الإسرائيلي .

وأضافت، أن الثاني وهو ما يسمى الجرأة النارية، أي الدمج بين عدة انواع من الأسلحة نحو نقطة معينة في آنِ واحد للتغلب على الوسائل الدفاعية قدر الإمكان ولتحقيق إصابات دقيقة، وللأسف نجح في حادثة عرب العرامشة.

وقالت قناة "كان" العبرية: لم يكن هناك صفارات انذار، لليوم الثاني على التوالي لا يوجد صفارات انذار والمسيرات تضرب بالتمام حيث هي موجهه، حتى الآن لا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي أجوبة من اين أرسلت المسيرة إلى عرب العرامشة وهو هو السؤال الأساسي.

واضافت قناة 14 العبرية، أن حزب الله استهدف بشكل مباشر مبنى كانت تتحصن بداخله قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي في عرب العرامشة.