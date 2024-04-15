أستاذ الصحة العامة: فحص 5 ملايين طالب ابتدائي بمبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

كشف الدكتور أشرف حتة، أستاذ الصحة العامة، عن مبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"، مشددًا على أنه خلال الـ5 أشهر الماضية تم فحص 5 ملايين طالب ابتدائي بمبادرة “الأنيميا والسمنة والتقزم”.

بيان عاجل من أستاذ الصحة العامة:

وشدد أستاذ الصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، على أن هذه المبادرة “الأنيميا والسمنة والتقزم” تعتبر مبادرة إنسانية وتستهدف المصريين وغير المصريين بكل المدارس سواء حكومية أو خاصة.

وأوضح أستاذ الصحة العامة، أن المبادرة إنسانية لأنها تعود بالنفع على الطالب حيث إن الاهتمام بصحة الطفل سيكون منتج في المجتمع ويكون قادر على الإنتاج في المجتمع عندما يكون شاب ويتم العمل على مسح جميع الأمراض.

وشدد على أن هناك عوامل وإجراءات يمكن اتخاذها لحماية الأطفال من الأنيميا والتقزم، موضحًا أن إطلاق هذه المبادرة مع اقتراب المدارس يؤكد تركيز وزارة الصحة على أكثر الأمراض المنتشرة بين الأطفال لتنشئة أطفال أصحاء قادرين على التركيز في دراستهم.

ووجه الدكتور أشرف حتة، أستاذ الصحة العامة، رسالة لـ أولياء الأمور بأهمية تشجيع الأطفال على المشاركة في هذه المبادرة ومن يطلع إيجابي عليه أن يتبع التعليمات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و915 ألفا و689 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، وذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة في العمل حتى نهاية العام الدراسي الحالي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.