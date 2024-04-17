افتتاح أعمال تجديد المرحلة الأولي لمبنى البيولوجي بكلية العلوم

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم أعمال تجديد المرحلة الأولي لمبنى البيولوجي بكلية العلوم، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد الكلية.

أكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة الدائم على تطوير المعامل والمدرجات الطلابية، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لطلابها، مشيداً بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة ، موضحاً أن أعمال تطوير المرحلة الأولي" الدور الرابع" بالكلية، شملت ١٢ مكتب لأعضاء هيئة تدريس، و6 معامل" تضمنت معمل ٦ لا فقاريات، ومعمل ٧ هستولوجي، ومعمل ٨ لأبحاث الدراسات العليا، و معمل ٩ فسيولوجي، ومعمل ١٠ تقنية، وشملت أعمال تطوير " الدور الخامس" ، ٨ مكاتب أعضاء هيئة تدريس، و غرفة رئيس مجلس القسم، وغرفة سكرتارية القسم، وسيمنار القسم، و5 معامل، تضمنت معمل ١ أجنة، ومعمل ٢ علوم البيئة، ومعمل ٣ معمل بيني لأبحاث الدراسات العليا، ومعمل ٤ مناعة و طفيليات ،و معمل ٥ علم الحشرات

وكان رئيس جامعة طنطا قد افتتح اليوم أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع الطبي، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد كلية العلوم.

أوضح الدكتور محمود ذكي أن أعمال تطوير البنية التحتية بالمجمع الطبي، استهدفت استيعاب الزيادة في معدلات حركة الطلاب والحركة المرورية وتوفير أماكن لائقة لممارسة الأنشطة المتنوعة في الفراغات العمرانية داخل المجمع في ظل تعدد الكليات والخدمات العامة المجتمعية التي تقدمها.

أضاف رئيس الجامعة أن أعمال التطوير شملت تطوير البنية التحتية وشبكات تغذية وصرف المياه وشبكات الكهرباء ورفع القدرات الالكترونية وتقوية شبكات الاتصال وتعديل المخطط العمراني وعناصر تنسيق الموقع لاستيعاب الزيادات الحالية والمستقبلية في أعداد الطلاب والعاملين واعضاء هيئات التدريس مؤكدا توفير مساحات خضراء تسهم في تحسين الاداء البيئي للفراغات العمرانية والمباني.