اقرأ بالوفد غدا.. لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز شهريا

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز شهريا".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مجزرة مروعة في مخيم المغازي وشهيدان جديدان من عائلة هنية

مجلس حرب الاحتلال يؤجل الرد على إيران ومحاولات أمريكية لإنقاذ تل أبيب

إسرائيل تعدم الفلسطينيين بالإرهاب النفسي

الدواء مشكلة كل بيت الأهلي ينفي الإطاحة بكولر

أشرف صبحي لـ الوفد: تعديلات قانون الرياضة في أقرب وقت

منخفض "الهدير" يغرق الإمارات ويقتل العشرات في عمان

السودان.. عام من الحرب والدمار