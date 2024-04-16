تعليم قوص تطلق مبادرة " رد الجميل " لدعم انجازات القيادة السياسية

أكد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، أن العالم يقف إنبهارأ أمام ماتقوم به القيادة السياسية لدعم البنية التحتية بقرى ونجوع ، مشيدا بالدور الناجز للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى حولت قرى محافظة قنا إلى عواصم متميزة تحوى كافة الخدمات الصحية والتعليمية التى تلبى كافة المتطلبات التى يحتاجها المواطن .

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقى عقده مدير تعليم قوص بمكتبة بتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والذى دشن خلاله مبادرة بعنوان رد الجميل بحضور كنانة فنجرى ابوجبل وكيل اداره قوص التعليمية وأحمد عطا مسؤول أمن الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وهانى انيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص .

وأشار عبدالله القبانى مدير عام تعليم قوص إلى أن مبادرة " رد الجميل " التى انطلقت اليوم تدعمها عدة جهات تابعة للإدارة بالتنسيق مع توجية التربية الاجتماعية واتحاد الطلاب والمشاركة المجتمعية و مجلس أمناء الاداره والصحافة المدرسة والعلاقات العامة والإعلام وآمن الإدارة .

وعن آلية عمل المبادرة يشير " القبانى " إلى أن جميع مدارس الإدارة ستشارك بعدة فعاليات تثقيفية للطلاب من خلال عقد الندوات التوعوية للطلاب من خلال متخصصين لتنمية روح الولاء والانتماء داخل الجيل الجديد بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب والمعلمين وأعضاء مجالس أمناء المدارس والإدارة على أن تشمل هذه الزيارات التعريف بحجم الإنجاز التى طرأ على البنية التحتية وخصوصا ما تم بملف التعليم إداريا ومهنيا .

هذا ووجه مدير تعليم قوص فى نهاية الاجتماع الشكر القيادة السياسية ممثله فى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم على الدعم الكبير الذى قدموه بملف التعليم بمركز ومدينة قوص حيث وصل عدد المدارس التى تم خلالها وتجديدها من خلال مبادرة حياة كريمة أكثر من 80 مدرسة ما بين إحلال وتجديد وصيانة واستحداث أجنحة .

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد استقبل نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال مطران قوص ونقاده، أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكد الداودي علي أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، وهذا الأمر "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات والأعياد"، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.