رئيس جامعة طنطا يفتتح مركز النشر والتوثيق الجامعي بكلية العلوم

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا مركز النشر والتوثيق الجامعي بكلية العلوم بالمجمع الطبي، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد الكلية.

أوضح الدكتور محمود ذكى أن الهدف من انشاء المركز هو اصدار المطبوعات الجامعية وتدعيم الهوية البصرية للجامعة موضحا أنه تم تجهيز المركز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وبرامج تصميم جرافيكي، ويضم المركز عدد من مصممي الجرافيك ومحرري البيانات.

وعلى صعيد متصل افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا المركز الثالث للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID بالمجمع الطبي، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد الكلية، ومن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة مها فخرى المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، و وفاء بخيت نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني ومريم الجابي مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا.

أكد رئيس الجامعة أن افتتاح المركز الثالث للمراكز الجامعية للتطوير المهني يستهدف بناء وتطوير مهارات الطلاب وخريجي الجامعة والاستثمار في المعرفة، وتعزيز قدرات الخريجين التنافسية ودعم جودة الحياة للمجتمع الطلابي وتحقيق المكانة الريادية للجامعة، مشيدا بالنجاح الذي حققه المركزين الجامعيين للتطوير المهني بكليتي الهندسة والتجارة وتقديم خدماتهما لطلاب الجامعة وخريجيهما، ودعم الجوانب المهارية لذوي الهمم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال الأنشطة الدامجة.