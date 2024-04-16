ريهام حجاج: مبسوطة بحالة الجدل الكبيرة التي حققتها شخصية صدفة

أبدت النجمة ريهام حجاج سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “صدفة” الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024، وأكدت ريهام فى مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل: "أنا مبسوطة بحالة الجدل الكبيرة التي حققتها شخصية صدفة فهي شخصية غير سوية بسبب نشأتها".

وأضافت ريهام حجاج "بنقول لكل الناس ما ترموش عيالكم علشان ما يطلعش طفل عنده اضطراب نفسي زي صدفة، حد ردود فعله غلط وما عندوش توازن، أو هيطلع حد زى راندا أو زى على اللى باباه دخل السجن وطلع مجرم".

وتابعت "فى رسالة مهمة جدا بنقولها هى إنك ما ينفعش تختار ولادك، لازم نربى عيالنا ونهتم بيهم".

واختتمت ريهام حجاج حديثها قائلة "ما خوفتش من الدور في المسلسل وتحمست وكنت مبسوطة أوي ومستمعة بالتمثيل، كنت مبسوطة أوي بالشخصية دي".

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

ظهرت النجمة ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

عرض المسلسل فى رمضان على قناة dmc بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

وقدمت النجمة ريهام حجاج في مسلسلها الجديد "صدفة" تيمة اللايت كوميدى في أحداث المسلسل وذلك لأول مرة في الدراما التليفزيونية منذ سنوات، حيث حرصت ريهام على تقديم الأعمال ذات الطابع الساسبنس والاجتماعى في السنوات الماضية، وهو ما دفعها لتقديم مسلسل "صدفة" بطريقة مختلفة هذا العام.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.