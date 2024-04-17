إجراء 72 ألف عملية جراحية مجانية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، جهودها في تقديم الرعاية والخدمات الصحية ، للقضاء على قوائم الإنتظار تنفيذا للمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية .

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 72 ألفا و864عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ، وذلك للقضاء على قوائم الإنتظار ، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين، والإهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية ، وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على المحافظ ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وإجراء 5283 عملية جراحية مجانية ، منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس 2024 بمختلف التخصصات ، منها 3258 جراحة عيون ، و327 مخ وأعصاب ، و293 عملية جراحة أورام 1084 قسطرة قلبية، و71 أوعية دموية وقسطرة طرفية ، و77 قلب مفتوح، و159عظام ، و 14قسطرة بالمخ ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 72 ألفا و864 عملية جراحية.

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا ، ومستشفى ملوي التخصصي ، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، ومركز أورام المنيا ، ومستشفى المنيا الجامعي ، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي ، ومستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال ، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، ومستشفى مصر المحبة ، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط ، ومستشفى دار الهلال التخصصي ، ومركز النيل الدولي للعيون، ومركز حورس للعيون ، ومستشفى سمالوط التخصصي ، ومستشفى المنيا الوطني ، ومستشفى الصفوة ببني مزار ، ومستشفى رمد بني مزار ، ومستشفى ديرمواس التخصصي.