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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إجراء 72 ألف عملية جراحية مجانية بالمنيا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، جهودها في تقديم الرعاية والخدمات الصحية ، للقضاء على قوائم الإنتظار تنفيذا للمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية .

 

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 72 ألفا و864عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ، وذلك  للقضاء على قوائم الإنتظار ، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين، والإهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية ، وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على المحافظ ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وإجراء 5283 عملية جراحية مجانية ، منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس 2024 بمختلف التخصصات ، منها 3258 جراحة عيون ، و327 مخ وأعصاب ، و293 عملية جراحة أورام 1084 قسطرة قلبية، و71 أوعية دموية وقسطرة طرفية ، و77 قلب مفتوح، و159عظام ، و 14قسطرة بالمخ ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 72 ألفا و864 عملية جراحية.

 

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا ، ومستشفى ملوي التخصصي ، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، ومركز أورام المنيا ، ومستشفى المنيا الجامعي ، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي ، ومستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال ، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، ومستشفى مصر المحبة ، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط ، ومستشفى دار الهلال التخصصي ، ومركز النيل الدولي للعيون، ومركز حورس للعيون ، ومستشفى سمالوط التخصصي ، ومستشفى المنيا الوطني ، ومستشفى الصفوة ببني مزار ، ومستشفى رمد بني مزار ، ومستشفى ديرمواس التخصصي.

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