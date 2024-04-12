طائرة مصر للطيران من برج العرب إلى جده بدون ركاب

أعلنت مصر للطيران أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب، حيث كان من المقرر لها نقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة إلي مطار برج العرب، وبعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة ، الأمر الذى ترتب عليه قيام قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان .

هذا وحرصًا من مصر للطيران علي السادة الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينج B737-800 والتى أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة، وقد وصلت الطائرة مطار برج العرب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم .

في سياق منفصل أنهت مصر للطيران الناقل الوطنى كافة استعداداتها لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر تسيير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 إبريل الجارى.

وقد تم رفع درجة الإستعداد القصوى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات ، فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بمصر للطيران والسلطات السعودية ومطارات الجمهورية على مدار 24 ساعة لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات الوصول بالإضافة إلى قيام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران بمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.