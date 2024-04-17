مكافأة 6 موظفين خلال جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم

قام الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور على 9 وحدات رعاية أولية بإدارات البندر والمركز و سنورس ورافقه هالة أحمد مدير ادارة التمريض، والدكتورة نشوى جلال مدير العلاقات العامة، ومتولى سعد مدير الشئون الادارية والدكتورة نورهان محمد -عضو مكتب الدعم الفنى.

و بدأ وكيل الوزارة جولته الميدانية المفاجئة بالمرور على المركز الطبى بكيمان فارس فى حضور الدكتور هانى عمار -مدير المركز وتفقد الصيدلية ثم ادارة الامومة والطفولة التابعة للمديرية ثم تنظيم الاسرة فى حضور الدكتورة مى مخلوف -مدرب طب الاسرة وقام باختبار معلومات الممرضة عبير مدبولى -ممرضة تنظيم الاسرة وامر بصرف مكافاة مالية لها من الادارة لكفاءتها العلمية , وبعد ذلك تفقد الاستقبال وغرفة المشورة و عيادة الشباب والمراهقين وغرفة التطعيمات و التعقيم و اطمئن على الاجهزة وعدم وجود اعطال ثم تفقد المعمل و اختبر معلومات فنية المعمل نهى محمد احمد وامر بصرف مكافأة مالية لها من الادارة لكفاءتها العلمية.

تواجد الاطقم الطبية

وأشاد بمستوى نظافة المركز وتواجد الاطقم الطبية ونسبة التردد العالية و رضاء المواطنين عن الخدمة فى المركز واستجابة لشكوى احدى السيدات من قرية منشاة عبد الله توجه والفريق المرافق الى الوحدة الصحية بمنشأة عبد الله والتابعة لادارة مركز الفيوم و اطمأن على سير العمل بها وتفقد الصيدلية والاسنان والاستقبال والمعمل و حجرة الملفات وعيادة تنظيم الاسرة و التى تقدمت بالشكوى فيها احدى السيدات ولكنه وجد احدى المنتفعات وقام بسؤالها عن رضاها عن الخدمة وعن الفريق فاجابت بانها تاتى باستمرار لتلقى الخدمة وان الفريق جيد وانها راضية عن الخدمة بالوحدة وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف واحالة المتغيبين دون اذن للتحقيق واعادة توزيع اطباء الاسنان الزائدين عن حاجة العمل لاماكن اخرى.

بعد ذلك توجه الى وحدة زاوية الكرادسة التابعة لادارة مركز الفيوم الصحية وتفقد فيها الاستقبال فى حضور مدير الوحدة الدكتور شريف فاروق كما تفقد عيادة تنظيم الاسرة والتعقيم ووجد جهاز معطل فامر بالتواصل مع مهندسة الصيانة ومدير الادارة لاصلاحه ،كما تفقد الصيدلية وامر بتحويل الصيادلة المتغيبين دون اذن وكذلك اطباء الاسنان الى التحقيق واعادة توزيع العدد الزائد منهم لاماكن اخرى ثم تفقد المعمل وقام باختبار معلومات فنى المعمل عبد الرحمن محمد ربيع وامر بصرف مكافاة له لكفاءته العلمية.

و قام بعدها بالمرور على وحدة بنى صالح وتفقد غرفة الملفات وامر بتنظيمها والاهتمام بها وتفعيل ملفات طب الاسرة ،كما تفقد الاستقبال والاسنان وتنظيم الاسرة وشدد على الالتزام بالزى وكارت التعريف لجميع العاملين بالوحدة .

وتوجه وكيل وزارة الصحة الى وحدة التوفيقية التابعة لمركز سنورس و تفقد تنظيم الاسرة والتطعيمات والملفات والاسنان وامر بتحويل اطباء الاسنان المتغيبين دون اذن للتحقيق واعادة توزيع الزائد عن حاجة العمل لاماكن اخرى ،كما امر بصرف مكافاة لممرضة الاستقبال دميانة نعيم مجلى وايضا الممرضة هدى محمد عبد العليم محمد ممرضة تنظيم الاسرة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، وحدة نقاليفة التابعة لادارة سنورس وقام بالمرور على الاستقبال والصيدلية وتنظيم الاسرة والملفات والتطعيمات ونادى المراة والاسنان وامر بتحويل اطباء الاسنان المتغيبين دون اذن للتحقيق واعادة توزيع الزائد منهم لاماكن اخرى بمعرفة مدير ادارة الاسنان ، وقرر مجازاة فنى كهرباء لعدم تنفيذه التعليمات وعدم ارتداء كارت التعريف بعد ذلك قام بالمرور على وحدة ترسا التابعة ايضا لادارة سنورس الصحية وتفقد خلال المرور الاستقبال وامر بصرف مكافأة مالية للممرضة حنان محمد ايوب لكفاءتها العلمية و بعدها تفقد الاسنان وامر بتحويل اطباء الاسنان المتغيبين للتحقيق واعادة توزيع العدد الزائد منهم عن حاجة العمل لاماكن اخرى، وتفقد ايضا غرفة الملفات و لاحظ عدم وجود كراسى انتظار بالوحدة فامر بالتواصل مع مديرة الادارة ومديرة الرعاية الاساسية لتوفير كراسى انتظار للمترددين.

وحرص على تفقد وحدة ابهيت الحجر التابعة لمركز سنورس وتفقد الاستقبال والصيدلية والمعمل والاسنان وامر بتحويل اطباء الاسنان المتغيبين دون اذن للتحقيق واعادة توزيع العدد الزائد منهم عن حاجة العمل , كما امر بمراجعة مهندسة الصيانة لاصلاح عطل بكرسى الاسنان ،كما تفقد غرفة الملفات وامر بضرورة تفعيل ملفات طب الاسرة ثم غادر بعدها متوجها للمركز الطبى بسنورس فى ختام الجولة الميدانية قام بالمرور على المركز الطبى بسنورس والادارة الصحية فى وجود الدكتورة منى سعد تادروس -مدير الادارة والتى اعتذرت عن مهام الادارة و الدكتور عماد الدين حسن -مدير الادارة الجديد حيث كان يتسلم مهام عمله مديرا للادارة .

وعقد الدكتور وكيل الوزارة اجتماعا بمقر مكتب مدير الادارة تم فيه مناقشة مشاكل الوحدات واحتياجاتها خاصة الاثاث وامر بحصر احتياجات الوحدات من الاثاث لتوفيره وفى نهاية الجولة اشاد بالتزام الفرق الطبية وانتظام العمل بالوحدات عن السابق مما يدل على تحسن الاداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

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