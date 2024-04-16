مريم الجندي لـ الوفد: "مسلسل صلة رحم وش السعد عليا"

أثارت الفنانة الشابة مريم الجندي جدلًا واسعًا حول شخصيتها التي جسدتها في مسلسل "صلة رحم" الذي عرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024.

وفتحت مريم الجندي قلبها لـ الوفد، لتكشف عن تفاصيل تحضيرها لشخصية "إيمان" التي تجسدها في المسلسل، قائلة: "قرأت المشهدين جيدًا، وحاولت أرسم تاريخ للشخصية وأتخيلها أنها أم بسيطة وصغيرة في العمر وترتدي حجابا، ليصبح اهتمامها مرتكزًا حول علاج ابنها، وبدأت أسأل نفسي هي عايشة إزاي، وإزاي هتقدر تعالج ابنها".

حرصت مريم الجندي أن تكون تعبيرات وجهها هي المحور الأساسي لتوصيل معاناه الأم خلال رحلتها لعلاج أبنها.

وأوضحت مريم الجندي أنها دائما تستعين برأي زوجها الذي يعمل في مجال الإخراج وملم بكافة التفاصيل الفنية ليقوم بمساعدتها فى تحضير الشخصية التي تقوم بتجسيدها، بالإضافة إلى آراء أصدقائها المقربين من الوسط الفني.

وأضافت أن ردود أفعال رواد السوشيال ميديا والمشاهدين كان مفاجأة كبيرة بالنسبه لها ولم تتوقع هذا النجاح ولكنها في قمة سعادتها بكم الإشادات الإيجابية التي حصدت عليها بعدما جسدت شخصية "إيمان" فى "صلة رحم".

أشارت مريم الجندي فى حديثها، إلى أنه تم ترشيحها للدور عن طريق الكاستينج دايركتور أحمد إسماعيل ومحمد العرجاوي.

وأكدت أن تمثيلها في المسرح منذ بدايتها أضاف لها الكثير وجعلها تتفنن في تحضير الشخصية وأكسبها الخبرة والثقه الزائدة، خاصة انها انتظمت فى حضور العديد من ورش التمثيل مع دكتور علاء عبدالعزيز في محافظتها كفر الشيخ.

وفي إطار ذلك تدور شخصية إيمان، فهي أول شخص يلجأ إليه الدكتور حسام "إياد نصار" في المسلسل من أجل تأجير رحمها، وتقبل ذلك رغم تخوفها من ذلك في بداية الأمر من أجل إجراء عملية لابنها الوحيد يحيى الذي يعاني من مشاكل في السمع ويحتاج لتركيب قوقعة، لكن بعد إجراء الفحوصات عليها يكتشفون وجود ورم في تجويف الرحم وهو ما قد يتسبب في مخاطر عليها في حال إجراء العملية، وبالتالي فشلها، ورغم أنها لن تقوم بإجراء العملية لكن إياد نصار وعدها بإجراء عملية استئصال الورم ومساعدتها في تركيب قوقعة لابنها على نفقة الدولة.

يشار إلى أن مريم الجندي، شاركت العام الماضي في مسلسل "الصفارة" مع النجمين أحمد أمين وطه دسوقي، من خلال شخصية "روقة" التي حققت نجاحا كبيرا عند عرض المسلسل فى موسم مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل "صلة رحم"

مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، ومريم الجندي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.