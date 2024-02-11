نشرة التوك شو.. متى تنخفض أسعار الدواجن؟ ولا أزمة بتدبير بنود الحزمة الاجتماعية

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

كشف مصطفى منير، محلل أداء منتخب السنغال السابق، عن أيرز المفاجآت في بطولة أمم إفريقيا الحالية، مؤكدًا أن منتخبي الكونغو الديقراطية والرأس الأخضر مشروعين كبيرين.

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سر تفوق الرأس الأخضر في أمم إفريقيا (فيديو)

قال أحمد خيري، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، إن شقيقه يعاني من تمدد في الشعب الهوائية وتليف في الرئة وفشل كلوي، وفشل في الجهاز التنفسي بنسبة 30%، ويعاني نقصا في الأكسجين.

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أحمد خيري يكشف تفاصيل تكفل ولي العهد السعودي بعلاج شقيقه (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رفح الفلسطينية في خطر كبير وسط مخاوف الدول العربية والأوروبية، مضيفا: "المشكلة في المجنون نتنياهو اللي عاوز يبني مستقبله على أشلاء المنطقة، وبيتعامل مع الشعب الفلسطيني على إنه عفش في شقة".

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عمرو أديب: رفح في خطر ونتنياهو المجنون يبني مستقبله على حساب الفلسطينيين

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدواجن كغيرها من السلع تشهد تقلبات عديدة.

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رئيس شعبة الدواجن يكشف متى تنخفض أسعار الفراخ 60%

حذر طاهر النونو المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، من اجتياح الاحتلال لمدينة رفح، مطالبا بموقف عربي صارم تجاه وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

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حماس تحذر من اجتياح رفح: مستعدون دائمًا للأسوأ (فيديو)

قال طاهر النونو المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، إن المواطن الفلسطيني يموت ألف مرة ولكنه لا يترك أرضه مضيفًا:" طوفان الأقصى جاء لعودة حقوق الشعب وليس تهجيره.

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حماس: الفلسطيني يموت ألف مره ولا يترك أرضه (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على توفير موارد جديدة للعملة الأجنبية لضبط سعر الصرف، مشددًا على أن مجلس الوزراء بدء من شهر مارس المقبل سيتم البدء في وضع السعر الأقصى للبيع على السلع.

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الحكومة تكشف عن موعد وضع السعر الأقصى للبيع على السلع

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الاتهامات التي وجهت له كلها مزيفة ومسيسة، ولا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الرئيس بايدن كان يعتقد أنه قادر على سجني.

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ترامب يفتح النار على بايدن في خطابه حملته الانتخابية (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، أن الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي ناقشت حزمة الحماية الاجتماعية المرتبطة بتحسين الأجور لجميع العاملين بالدولة، ووزير المالية استعرض كافة البنود المتعلقة بتحسين الأجور على مستوى كافة الفئات التي تنطبق عليها حزمة الإصلاحات.

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قال فيليبي لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه لم يحقق في اتهامات إسرائيل ضد عدد من موظفي الوكالة بشأن مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر قبل فصلهم الشهر الماضي.

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أونروا تعترف بفصل الموظفين دون تحقيق بعد اتهامات إسرائيل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "ما تاخدش منه كلام صحيح، لأنه عنده مشاكل صحية وبينسى والذاكرة عنده ضعيفة"، مضيفا أن الإعلام الأمريكي يشنون عليه هجوما كبيرا بنشر فضائح بعدما تحدث عن مصر والرئيس السيسي.

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رد ساخر من أحمد موسى على أكاذيب بايدن حول معبر رفح (فيديو)

أكد الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن موسكو تطورت في الفترة الأخيرة في صناعة الميسرات وباتت تمتلك مسيرات طويلة المدى بجانب ما يسمى بالطائرات المنتتحرة والمسيرات المتسهدفة للأفراد العسكرية، بينما أوكرانيا ليس لديها تلك القدرات.

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سلاح جديد يقلب موازين الحرب الروسية الأوكرانية (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين القرارات والحزمة الاجتماعية والتي تضمنت زيادة الأجور والحد الأدنى للعاملين بتعويم جديد للجنيه أو أي قرارات اقتصادية أخرى، مشددًا على أن عملية الإصلاح وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

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متحدث الوزراء: تحسين الأجور مطلب دائم وغير مرتبط بقرارات اقتصادية أخرى

استمعت محكمة في بريطانيا مكونة من 3 قضاة، في جلسة شبه سرية، إلى شهادة رجل متهم بضلوعه في تسريب معلومات لصالح جهاز الاستخبارات العسكري الخارجي الروسي.

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لاجئ أفغاني خدع استخبارات بريطانيا ونقل أسرارهم إلى روسيا (فيديو)

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على استهداف إسرائيل لمنطقة رفح الفلسطينية، أن نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف الذين لجأوا لرفح الفلسطينية خطة مكشوفة ومرفوضة وتنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي.

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أبوالغيط: نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح في رفح الفلسطينية خطة مكشوفة