السبت 10 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رد ساخر من أحمد موسى على أكاذيب بايدن حول معبر رفح (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "ما تاخدش منه كلام صحيح، لأنه عنده مشاكل صحية وبينسى والذاكرة عنده ضعيفة"، مضيفا أن الإعلام الأمريكي يشنون عليه هجوما كبيرا بنشر فضائح بعدما تحدث عن مصر والرئيس السيسي. 

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«بايدن» المخرّف

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وأوضح خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يعرض على قناة “صدى البلد” اليوم السبت: "بايدن ده مش عارف حاجة خالص عنده 81 سنة وهو رئيس أكبر دولة في العالم، وكان بيوجه كلامه لمصر بتمكين الشباب"، متسائلا: "أنت أخبار الشباب عندك ايه ماعندكش شباب في أمريكا؟!". 

بايدن بيسلم على الهواء

وأضاف: "بايدن كان بيتكلم أول الأسبوع اللي فات إنه قابل الرئيس ميتران، رئيس فرنسا، وهو متوفي سنة 96 قال إنه قابله في مؤتمر من سنتين، واتكلم عن مستشار ألمانيا، هيلموت كول، اللي كان آخر وجوده في المستشارية سنة 98، وتوفي سنة 2017، وقال إنه قابله واتكلم معاه، لكنه يقصد الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل". 

وتابع حديثه عن بايدن: "واحد بيقول كده وبيسلم على الهواء لازم ماتثقش فيه وتتعامل معاه إزاي، فيطلع يتكلم على مصر ويقولك إن الرئيس ماكنش عايز يفتح معبر رفح وأنا اللي فتحته، لكن كلامه كله أكاذيب، مصر من يوم 7 أكتوبر لحد اليوم لم يتم إغلاق معبر رفح ولا ساعة".

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