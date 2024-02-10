ترامب يفتح النار على بايدن في خطابه حملته الانتخابية (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الاتهامات التي وجهت له كلها مزيفة ومسيسة، ولا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الرئيس بايدن كان يعتقد أنه قادر على سجني.

وأضاف خلال الخطاب الخاص بحملته الانتخابية ناتساوند، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جو بايدن ارتكب أخطاء كثيرة، وكذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويجب تصحيحها.

وأوضح ترامب: "قضاء بايدن يوجهون سهامهم ضدي، وأنا الرئيس المفضل لكم، وأنا فعلت كل شيء جيد وبايدن فعل كل ما هو خطأ".

محاكمة ترامب

قررت المحكمة الفدرالية في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة تأجيل النظر في قضية اقتحام الكابيتول التي يتهم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وجاء في بيان للقاضية تانيا تشوتكان، يوم الجمعة، أن الجلسة المخصصة للنظر في جوهر القضية، التي كان من المقرر أن تعقد يوم 4 مارس المقبل، تؤجل.