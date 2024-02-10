السبت 10 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أونروا تعترف بفصل الموظفين دون تحقيق بعد اتهامات إسرائيل (فيديو)

أونروا
أونروا

قال فيليبي لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه لم يحقق في اتهامات إسرائيل ضد عدد من موظفي الوكالة بشأن مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر قبل فصلهم الشهر الماضي. 

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وأضاف: "ليس لدينا دليلا، وكان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم، ونجري تحقيقا حاليا، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح ستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".

وأوضح لازاريني، أنه اتخذ قرارا "استثنائيا وسريعا" بإنهاء عقود 17 موظفا من الوكالة الأممية، بسبب طبيعة الاتهامات "القوية" التي وجهتها إسرائيل لهم ما تسبب بتعليق 13 دولة تمويلها عن "أونروا" وسط تحذيرات من تداعيات كارثية له على وضع الفلسطينيين في غزة.

أونروا: إسرائيل منعت دخول شحنة أغذية إلى غزة 

ذكرت وكالة أونروا، أن إسرائيل منعت شحنة تابعة للأمم المتحدة تحتوي على مواد غذائية لـ 1.1 مليون من سكان غزة الذين يعانون من الجوع.

وقالت "أونروا "في بيان على منصة "إكس": "شحنة من المواد الغذائية تكفي 1.1 مليون شخص عالقة في ميناء إسرائيلي بسبب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن 1049 حاوية تحتوي على الأرز والدقيق والحمص والسكر وزيت الطهي عالقة، في حين تواجه الأسر في غزة الجوع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

 

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