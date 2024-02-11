رئيس شعبة الدواجن يكشف متى تنخفض أسعار الفراخ 60%

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدواجن كغيرها من السلع تشهد تقلبات عديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي"، أن المواطن مُحق في تساؤلاته عن التغير المستمر في أسعار السلع حيث نعاني من هذه التقلبات منذ فترة طويلة.

وأوضح أن أسعار الدواجن تنخفض في المزراع ولا يشعر بها المواطن المصري، لأن الحلقة الوسيطة بين المزراع والمواطن لا يخفض الأسعار وهو أمر يحتاج للرقابة والمواجهة.

وذكر أن أسعار كيلو الفراخ البيضاء تتجاوز 100 جنيه، والفراخ الساسو 105 ، كما أن أسعار الفراخ البلدي تتراوح بين 118 و120 ، وكرتونة البيض من 155 إلى 160.

استيراد الدواجن من الخارج

واقترح أن تستورد الدولة كمية من الفراخ من الخارج وضخها في المجمعات الاستهلاكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وهو ما سيساهم في حل الازمة بشكل مؤقت.

وذكر أن استقرار سعر الصرف والعمل من خلال البنك المركزي هو الضمان الوحيد لثبات الأسعار والملاذ الامن والايجابي، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك سوف يحدث انخفاضات في الاسعار قد تصل لـ60% ، وهو ما يصب في صالح المواطن، وذلك لان انخفاض الاسعار أفضل من زيادة الرواتب.