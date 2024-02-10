حماس: الفلسطيني يموت ألف مره ولا يترك أرضه (فيديو)

قال طاهر النونو المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، إن المواطن الفلسطيني يموت ألف مرة ولكنه لا يترك أرضه مضيفًا:" طوفان الأقصى جاء لعودة حقوق الشعب وليس تهجيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أن الاحتلال الاسرائيلي يظهر دائما أن المشكلة هي فلسطينية في الأساس وأقول له إنه لا علاقة له بما يدور داخل المشهد الفلسطيني وعليه أن يخرج نفسه من هذه المعادلة.

المقاومة على قلب رجل واحد

وأوضح أن فصائل المقاومة على قلب رجل واحد قبل وبعد الحرب، واسرائيل تصدر تصريحات هدفها زعزعة وحدة الفصائل، مضيفا:" شأننا سنحله داخليا وبمساعدة مصر والتي حاولت دائما تقريب وجهات النظر".

وأكد وجود أزمة داخلية في الكيان الصهيوني ناهيك عن أزمتهم مع أمريكا، متابعًا:" يحملنا مسؤلية فشله فتدخلاته هي من تخرب كل اشكال التوافق الفلسطيني واعادة ترتيب البيت من جديد ولن نسمح له بذلك ".

وتابع:" آن الأوان بالاعتراف أن إنهاء الإحتلال الاسرائيلي هو بداية الأمن والإستقرار لهذه المنطقة ويجب على الجميع أن يعي ذلك ويعمل عليه أيضا".



وفي سياق متصل، حذر البرلمان العربي، بشدة، من خطورة أي اجتياح للاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تأوي نحو مليون و400 ألف نازح فلسطيني لجأوا إليها من مختلف مناطق القطاع، التي تتعرض لعدوان وحشي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحمل البرلمان العربي في بيان اليوم السبت الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر ونزيف دماء لن تتوقف، في حال تنفيذ الاقتحام ووصفه بـ"الكارثة"، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية لرفح الفلسطينية.