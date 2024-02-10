نشرة التوك شو.. ردود قوية على بايدن وتصريحات آمال ماهر مع عمرو أديب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى أن مصر في بداية الحرب كانت ترفض فتح معبر رفح وأنه هو من ضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل فتح المعبر وإدخال المساعدات.

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أكد السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نعمل حاليا على التهدئة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر.

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رئاسة الجمهورية: التهجير القسري للشعب الفلسطيني مرفوض (فيديو)



قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والقادة الدوليين أشادوا بموقف مصر الإنساني بعد أحداث السابع من أكتوبر.

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كرم جبر: تصريحات بايدن عن مصر تثير الدهشة (فديو)





قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، هناك تقارير كثيرة حول الحالة الصحية والذهنية والتركيز العقلي للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

خالد أبو بكر مستنكرًا تصريحات بايدن: الرد المصري جاء سريعًا (فيديو)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جيش الاحتلال يخطط لقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولم يعد أمام الفلسطينين مكان للفرار إليه.

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مصطفى بكري يحذر إسرائيل: اتفاقية السلام في خطر (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تعمل منذ أول يوم من العدوان الإسرائيلي، على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وللشعب الفلسطيني.

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حاجة تحزن.. عمرو أديب يهاجم بايدن بسبب تصريحاته عن مصر (فيديو)\



كشفت الفنانة آمال ماهر، حقيقة تعرضها للخطف خلال الفترة الماضية، كما تردد وسبب عدم ردها على تلك الأقاويل عند انتشارها على مواقع التواصل.

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آمال ماهر تكشف حقيقة تعرضها للخطف وسر عدم ردها (فيديو)



أشادت الفنانة آمال ماهر، بالتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية والنجاح الكبير الذي يحققه موسم الرياض على المستوى الفني.

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آمال ماهر تعلق على تعاونها مع ترك آل الشيخ ورأيها بموسم الرياض



نفت الفنانة مي سليم حقيقة ما تردد عن ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدة أن ما يتم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات

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بعد صور الزفاف.. مي سليم تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي (فيديو)



قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والقادة الدوليين أشادوا بموقف مصر الإنساني بعد أحداث السابع من أكتوبر.

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كرم جبر: تصريحات بايدن عن مصر تثير الدهشة (فديو)

