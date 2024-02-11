أحمد خيري يكشف تفاصيل تكفل ولي العهد السعودي بعلاج شقيقه (فيديو)

قال أحمد خيري، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، إن شقيقه يعاني من تمدد في الشعب الهوائية وتليف في الرئة وفشل كلوي، وفشل في الجهاز التنفسي بنسبة 30%، ويعاني نقصا في الأكسجين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إن تقنية العملية التي من المفترض أن يجريها شقيقي ليست موجودة في مصر وموجودة في السعودية، موضحا أنه ناشد الحكومة السعودية والملك سلمان بعلاجه في المملكة.

وأكد أنه تواصل معه إعلاميين ولاعبين كرة قدم وأبلغوه بأن ولي العهد السعودي سيتكفل بالعلاج، مضيفا أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه تواصل معه للبدء في الإجراءات، قائلا: "بالفعل تواصل معي حد من مكتب المستشار، وقالي ماتقلقش هات لي رقم أخوك وهنتواصل معاه، واحنا في انتظار إن هما يتواصلوا معانا، ونبدأ في الموضوع لأن حالته سيئة ومحتاج العلاج في أسرع وقت".

مرض شقيق أحمد خيري

ونشر أحمد في وقت سابق منشورًا قال فيه: "أنا وعائلتي ابتلينا من الله وكلنا رضا بقضائة وقدرة بمرض شقيقي عمرو مصطفى خيري، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، هو يعاني من تمدد بالشعب الهوائية وتليف بالرئتين وفشل بالجهاز التنفسي ووظائف التنفس 30% من الطبيعي ويحتاج إلى أكسجين منزلي بصفة مستمرة".

وتابع: "مؤخرا تدهورت حالته الصحية وطلب الأطباء سرعة زراعة رئتين من متبرع متوفى حديثا، لإنقاذ حياتة وهي تقنية غير موجودة بمصر، ونظرا لأن تكاليفها تتجاوز الإمكانيات بكثير، لذا أتوجه بالتماسي هذا لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالموافقة على إجراء هذه العملية لشقيقي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تتوفر الكفاءات والخبرات الطبية المتخصصة في هذا المجال لعلة يكون بارقة الامل لإنقاذ حياة أخي".