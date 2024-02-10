حماس تحذر من اجتياح رفح: مستعدون دائمًا للأسوأ (فيديو)

حذر طاهر النونو المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، من اجتياح الاحتلال لمدينة رفح، مطالبا بموقف عربي صارم تجاه وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وطالب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي" اليوم السبت، بدعم جهود مصر وقطر في انهاء الحرب ومساعدة الشعب في الفلسطيني الذي يقع تحت وقع هذه الحرب الغاشمة.

وأكد أن القوة العربية والإسلامية قادرة على ممارسة الضغط لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينة حرة عاصمتها القدس.

وتابع: "مستعدون دائما للأسوأ وكل الاحتمالات، والمقاومة صامدة والاحتلال فشل وسيفشل وسيخرج محملا بالخيبة والهزيمة".

وحذر النونو من التصريحات التي صدرت بشأن الاجتياح البري لرفح، موضحا أن أي محاولة للاشتباك سيهدد استقرار المنطقة برمتها.

تحذير من حمام دم في رفح

وفي سياق متصل علق عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، على العدوان الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية، مشددًا على أن تدخل إسرائيل في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة سيُحدث حمامًا من الدم، حيث يغرق بنيامين نتنياهو الشعب الفلسطيني في سيل من الدماء منذ السابع من أكتوبر.

ونوه "أبو حسنة" أن مئات الآلاف من النازحين والمرضى بأمراض فتاكة أهمها التهاب الكبد الوبائي، حيث أن 5% من سكان قطاع غزة، قد استشهدوا، قائلًا إنه لا يوجد لديهم من تمويل سيكفي فقط لنهاية هذا الشهر الحالي، والأمر الطبي والإنساني يتفاقم بشكل كبير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وكالة “الأونروا”، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيكون هناك في رفح الفلسطينية آلاف الشهداء والمصابين بعد تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.