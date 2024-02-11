سر تفوق الرأس الأخضر في أمم إفريقيا (فيديو)

كشف مصطفى منير، محلل أداء منتخب السنغال السابق، عن أيرز المفاجآت في بطولة أمم إفريقيا الحالية، مؤكدًا أن منتخبي الكونغو الديقراطية والرأس الأخضر مشروعين كبيرين.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “كان 2023”، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، السبت: “نستطيع أن نرى أن الكرة ليست بالأسماء أو الإمكانات الكبيرة، لكن المنتخبات التي لديها مشروعات ثابتة استطاعت أن تصل وتقصي منتخبات كبيرة بالبطولة”.

وأوضح أن المنتخبات الصغيرة لم تتطور بسهولة أو تتغير في وقت قصير، لكنها مشروعات، مضيفًا: “الكل يدرس الرأس الأخضر الآن، فهي لديها مشروع لتنمية الرياضة بشكل عام”.

مشروع الرأس الأخضر انطلق منذ سنوات قبل أمم إفريقيا

وذكر أن مشروع الرأس الأخضر انطلق منذ سنوات بواسطة الأكاديميات من الصغر، وأعطوا فرصة للمحترفين، وبالتالي هو مشروع قومي أتى بثماره الآن في أمم إفريقيا، وهو ليس مشروعا صغيرا أو عمره عام أو عامين لكنهم يعملون بشكل منظم منذ فترة ويجنون ثماره حاليا.

وأكد أن بطولة أمم إفريقيا صعبة، ولاعبو الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا كانوا مجهدين، كما أن مباراة اليوم تسير بشكل سجال والأداء ضعيف، ولكن في النهاية المنتخبات الأفضل فازت.