السبت 10 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أبوالغيط: نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح في رفح الفلسطينية خطة مكشوفة

أبوالغيط
أبوالغيط

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على استهداف إسرائيل لمنطقة رفح الفلسطينية، أن نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف الذين لجأوا لرفح الفلسطينية خطة مكشوفة ومرفوضة وتنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي.

تحذيرعاجلة من أحمد أبوالغيط

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أبوالغيط يحذر من تبعات خطيرة لاستهداف الاحتلال منطقة رفح

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أبوالغيط يشارك في الاحتفال باليوم الفخري للجامعة العربية في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة

وحذر أبوالغيط، من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح بقطاع غزة، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

وفي سياق أخر، قال  الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتحرك فى كل عدوان إسرائيلى على قطاع غزة من خلال دورها العروبى والمحورى فى دعم كل القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مصرية بامتياز، وهى أم القضايا وتقف على رأس القضايا العربية.

وتابع “فارس”  خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن  مصر نجحت فيما لم تنجح فيه أى دولة بالعالم، ولها مواقف مشرفة في ذلك الشأن، وتصريحات الإدراة الأمريكية لا يمكن اعتبارها إلا أنها تصريحات لا تتفق مع الواقع وهي تصريحات هزلية ولا تتصل بأرض الواقع.

وأشارت إلى  أن الرهان على التقليل من الدور المصري فى دعم القضية الفلسطينية "خاسر"، إذ دعمت مصر القضية وثبتت دعائمها على مر التاريخ.

وواصل فارس أن الدولة المصرية تحركت فى جميع الاتجاهات ولعبت أدوارًا مركبة وكثيرة ومتعددة لدعم القضية على المستويين السياسى والإنسانى منذ اللحظة الأولى من الاعتداء الإسرائيلى على غزة، ونتج عنها الكثير من التعاقدات والتشابكات التى احتاجت لدولة قادرة على مواجهة هذه التحديات المتزايدة بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي الدولة المصرية.

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