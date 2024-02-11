عمرو أديب: رفح في خطر ونتنياهو المجنون يبني مستقبله على حساب الفلسطينيين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رفح الفلسطينية في خطر كبير وسط مخاوف الدول العربية والأوروبية، مضيفا: "المشكلة في المجنون نتنياهو اللي عاوز يبني مستقبله على أشلاء المنطقة، وبيتعامل مع الشعب الفلسطيني على إنه عفش في شقة".

وأوضح: "قالك بعد ما جبناهم الجنوب نهجرهم تاني الشمال أصل حماس هناك في رفح، ما أنت حماس كنت بتدور عليها في الشمال والوسط ومالقتهاش، قالك لا القوة بتاعة حماس في رفح أنا عايز رفح، وهو كل ده بيكسب وقت على حساب الفلسطينيين والمصريين والأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد: "أنا كمواطن مصري مش عايز ألاقي الشعب الفلسطيني في مواجهة الجيش المصري، وهما حاطينك في موقف قاتل، والمفروض إنها مشكلته هو وأنت اللي المفروض تحلها وتتحمل عواقبها، والمعروف إن الإسرائيلي مايتمناش إنه يضايق المصري، لكن في حد مجنون ويمين متطرف، وناس عايزة تجيب رؤوس قادة حماس على أطباق من فضة وتقديمها علشان يمحو عار 7 أكتوبر".

نتنياهو لم يحقق أي انتصار في غزة

وأضاف: “رغم أعداد الوفيات والإصابات المرعبة إلا إنه لم يحقق غرضه حتى الآن”، مؤكدا أن نتنياهو عندما يعود للشعب لا يستطيع أن يقول لهم أنه انتصر بعد الـ130 يوما، والمخابرات الأمريكية قالت إن حماس لم يتم تفكيكها بعد، وأن العملية الإسرائيلية لم يتم تحقيق الغرض منها.