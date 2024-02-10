سلاح جديد يقلب موازين الحرب الروسية الأوكرانية (فيديو)

أكد الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن موسكو تطورت في الفترة الأخيرة في صناعة الميسرات وباتت تمتلك مسيرات طويلة المدى بجانب ما يسمى بالطائرات المنتتحرة والمسيرات المتسهدفة للأفراد العسكرية، بينما أوكرانيا ليس لديها تلك القدرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك نقصا حادا بالذخيرة الأوكرانية بسبب عدم تمويل أوكرانيا من الغرب لعدة أسباب، أبرزها أن الولايات المتحدة المتبرع الأول في مأزق كبير الآن نظرًا لأنها تؤمن الذخائر لإسرائيل يوميًا، بالإضافة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مرمى نيران المقاومة العراقية والسورية، أدت فعليًا لضعف توصيل الذخائر لأوكرانيا، لأن الشرق الأوسط أهم لأمريكا من أوكرانيا.

حرب غزة حولت أسلحة أمريكا إلى إسرائيل

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي وباعتراف جوزيب بوريل قال، إن أوروبا الآن لا تستطيع انتاج الذخائر بكميات كبيرة، فحرب الاستنزاف بدأت ترضخ للطرف الروسي أكثر من الطرف الأوكراني، مشيرًا إلى أن روسيا الآن تحول طريقها للهجوم وليس إلى الدفاع، وبدأت الخطوات والأمور تأتي في مصلحة روسيا وصفوف الدفاع الاوكرانية تتنهار شيئًا فشيئًا.

وأكد أنه سيكون هناك تقدمٌ كبير لروسيا بسبب ضعف الذخيرة وضغف القدرة البشرية الأوكرانية وهذا ما أدى إلى إقالة رئيس القوات الأوكرانية.