لاجئ أفغاني خدع استخبارات بريطانيا ونقل أسرارهم إلى روسيا (فيديو)

استمعت محكمة في بريطانيا مكونة من 3 قضاة، في جلسة شبه سرية، إلى شهادة رجل متهم بضلوعه في تسريب معلومات لصالح جهاز الاستخبارات العسكري الخارجي الروسي.

والرجل الذي حجبت المحكمة اسمه وأطلقت عليه "c2" جاء من أفغانستان إلى بريطانيا طالبا اللجوء عام 2000، وأكمل دراسته الجامعية فيها ونال شهادة الماجستير في الدراسات الاستخباراتية والأمنية، وحصل على الجنسية البريطانية، وشغل أدوار عدة في الحكومة البريطانية.

وشككت الحكومة بولائه وسحبت منه الجنسية البريطانية عام 2019، وحولته للتحقيق والمحاكمة، واستندت السلطات البريطانية إلى أدلة عدة، أبرزها أنه حضر اجتماعات مع ملحقين عسكريين روسيين في كابول، إضافة لاعترافه أنه قدم إلى بريطانيا بجواز روسي مزور، وأنه درس وقضى في موسكو 6 سنوات من عمره، إضافة أنه تزوج روسية ويجيد اللغة.

المتهم نفى الاتهامات وقال إنه خدم بريطانيا بشرف

نفى المتهم هذه الإدعاءات، وقال إن اللقاءات التي أجراها كانت ذات طابع ودي ولم تخرج عن نطاق الأعمال المكلف بها، وأكد أنه خدم بريطانيا بشرف، وطالب باستعادة جنسيته المسحوبة.

والموقف هذا قد يحرج الحكومة، لأن ثبوت التهمة عليه يعني وجود خلل بأجهزة الاستخبارات التي سمحت لجاسوس بالعمل لديها لسنوات، وبحال ثبت العكس فهذا دليل على أنهم أخطأوا بقراءة الأدلة أو حصلوا على معلومات غير دقيقة.