نشرة التوك شو.. الدولار يترنح وانتشار أمراض فتاكة في غزة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار، مضيفا أنه عندما انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار، قائلا: "عايزين نتفق الدولار لما ينزل الحاجة هتنزل، احنا بقالنا يومين الدولار يترنح والأسعار تتبجح".

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عمرو أديب ينتقد الغلاء: الدولار بيترنح والأسعار تتبجح

تتعرض المعسكرات التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء لقصف أمريكي، وهي معسكرات رئيسية يستخدمها الحوثيون سواء لإطلاق الصواريخ أو مخازن للأسلحة خصوصا في معسكر السواد الذي استهدف من قبل الطيران الأمريكي البريطاني، وإصابة مخزن للصواريخ والأسلحة.

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قصف أمريكي عنيف ضد معسكرات الحوثيين في صنعاء (فيديو)

كشف صامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، عن الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع في سوريا والعراق، قائلًا: “قمنا بالهجمات الأخيرة للرد على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة”، مشددًا على أن أمريكا تملك قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة العراقية وهناك تفاهم بين البلدين.

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متحدث الخارجية الأمريكية: الضربات الأخيرة مجرد بداية ويمكن أن تتكرر مجددا

كشف النائب البرلماني معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن الطرق التي يجب أن نتخطى من خلالها الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحًا أن الصناعة هي القادرة على سداد الديون، كما أن جذب الاستثمارات هو الأساس ولابد أن يكون هناك آليات قابلة للتنفيذ.

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وكيل “الصناعة بالنواب”: جذب الاستثمارات هو الأساس لحل الأزمة الحالية

دخلت مواطنة في نوبة بكاء أثناء حديثها عن ارتفاع الأسعار التي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، داعية بأن يحفظ الله مصر.

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مواطنة تبكي بسبب غلاء الأسعار: مصر متستاهلش كدة (فيديو)

علق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، على برنامج الطروحات وبيع الأصول، مشددًا على أن هذا القرار من أبأس الحلول الآن لتخطي الأزمة الحالية، موضحًا أن سوء الإدارة هو من وصل بنا إلى هذا الحال.

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وزير التموين الأسبق: المواطن سيتأثر لا محالة من بيع الأصول

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرجأ، أن بلاده تملك قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة العراقية وهناك تفاهم بين البلدين.

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أمريكا: ما نقوم به من هجمات هدفه حماية مصالح واشنطن في المنطقة

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن طائرة مسيرة انتحارية من طراز "شاهد- 136" قصفت قاعدة "البرج 22" بالقرب من مقر قاعدة التنف، الذي يقع في الناحية سوريا من حدود الأردن، ما أسفر عن خسائر هائلة.

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سمير فرج: سوريا محتلة من 4 دول وأمريكا بتشفط البترول بتاعها (فيديو)

كشف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار، أهمية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن منطقة الساحل الشمالي مقصد سياحي مهم بالنسبة للمصريين، وسيكون قادرًا على اجتذاب السياحة الدولية والخليجية بشكل كبير.

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أستاذ استثمار يكشف أهمية مشروع رأس الحكمة (فيديو)

طالب متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، هشام مهنا، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمواد الغذائية إلى القطاع.

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع مدينة رأس الحكمة أحد مخططات التنمية لعام 2052، مضيفا أن عدد سكان مصر سيصل إلى 165 مليون نسمة، متابعًا: "العدد ده هيسكن فين؟ والرئيس عامل مخطط كبير للدولة وهي مدن ذكية اللي هتكون رأس الحكمة واحدة منهم لاستيعاب الملايين من المصريين".

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رد أحمد موسى على بيع رأس الحكمة: نصف لندن ملك السعودية (فيديو)

يعقد مجلس الأمن اجتماعًا لمناقشة الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، يوم الإثنين، بطلب من روسيا، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم السبت.

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مجلس الأمن يناقش الضربات الأمريكية على العراق وسوريا الإثنين

أكد الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، أن آخر التطورات والصراعات في أزمة البحر الأحمر والمنطقة العربية توحي بأننا “بنتفرج على فيلم أبيض وأسود”، مشددًا على أن ما يحدث من اضطرابات في المنطقة العربية هي لجذب الانتباه فقط.

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اللواء نصر سالم يكشف آخر التطورات في أزمة البحر الأحمر (شاهد)

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أنه جراء اندلاع الحروب والصراعات، مشددًا على أن الحروب ينتج عنها دمار كبير جدًا وغازات كربونية رهيبة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”.

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أستاذ مناخ: الانفجارات الحربية ينتج عنه غاز الميثان

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يهدد الأمن والاستقرار في العراق.

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السوداني: التحالف العسكري بقيادة أمريكا يهدد الأمن والاستقرار بالعراق