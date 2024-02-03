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قصف أمريكي عنيف ضد معسكرات الحوثيين في صنعاء (فيديو)
الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قصف أمريكي عنيف ضد معسكرات الحوثيين في صنعاء (فيديو)

قصف صنعاء
قصف صنعاء

تتعرض المعسكرات التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء لقصف أمريكي، وهي معسكرات رئيسية يستخدمها الحوثيون سواء لإطلاق الصواريخ أو مخازن للأسلحة خصوصا في معسكر السواد الذي استهدف من قبل الطيران الأمريكي البريطاني، وإصابة مخزن للصواريخ والأسلحة. 

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وأكدت مصادر محلية أن القصف عنيف طال أكثر من معسكر في أطراف العاصمة الثلاثة الشمالية والشرقية والجنوبية، ذلك وفقا لقناة "الحدث"، السبت.

وهناك تحليق مكثف للطيران في سماء العاصمة بالتزامن مع إطلاق الحوثيين لمضادات الطيران، والذي ما يزال حتى الآن في محاولة لإسقاط الطيران المسير الذي يستطلع المواقع الحوثية. 

القصف الأمريكي يستهدف مواقع الحوثيين  

وطال القصف الأمريكي مواقع الحوثيين في تعز، وأخلت جماعة الحوثي الكثير من المعسكرات مع أي تحذيرات أو ترقب لهجمات الطيران الأمريكي البريطاني، ولم تتحدث المليشيا خلال الغارات الماضية عن الكثير من القتلى، وإنما تحدثت في اليوم الأول عن 5 قتلى و4 جرحى. 

ويحاول الحوثيون نقل منصات الصواريخ والرادارات التي تُقصف وكل الإمكانيات اللوجيستية التي تمكنهم من استهداف طرق الملاحة الدولية، خصوصا ما بين محافظات تعز التي تعتبر مركز الرئيسي لقصف البواخر البحرية، خصوصا في البحر العربي وخليج عدن، والحُديدة وحجة التي يستهدفون من خلالها السفن التجارية وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

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