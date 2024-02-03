السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السوداني: التحالف العسكري بقيادة أمريكا يهدد الأمن والاستقرار بالعراق

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يهدد الأمن والاستقرار في العراق.

txt

الناتو: النزاع في أوكرانيا يعود بالفائدة على الولايات المتحدة اقتصاديا

txt

على غرار الولايات المتحدة وكندا واستراليا.. النمسا تعلق تمويل الأونروا

وأشار "السوداني"، خلال كلمه له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية،  إلى مقتل 16 فردًا بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على العراق.

رئيس الوزراء العراقي

ونفى رئيس الوزراء العراقي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق لضربات جوية مع الحكومة العراقية، ويؤكد أن ذلك مزاعم وأكاذيب.

الضربة الأمريكية

وتابع: "الضربة الأمريكية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية".

الجريدة الورقية