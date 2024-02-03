السوداني: التحالف العسكري بقيادة أمريكا يهدد الأمن والاستقرار بالعراق

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يهدد الأمن والاستقرار في العراق.

وأشار "السوداني"، خلال كلمه له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى مقتل 16 فردًا بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على العراق.

رئيس الوزراء العراقي

ونفى رئيس الوزراء العراقي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق لضربات جوية مع الحكومة العراقية، ويؤكد أن ذلك مزاعم وأكاذيب.

الضربة الأمريكية

وتابع: "الضربة الأمريكية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية".