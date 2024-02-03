سمير فرج: سوريا محتلة من 4 دول وأمريكا بتشفط البترول بتاعها (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن طائرة مسيرة انتحارية من طراز "شاهد- 136" قصفت قاعدة "البرج 22" بالقرب من مقر قاعدة التنف، الذي يقع في الناحية سوريا من حدود الأردن، ما أسفر عن خسائر هائلة.

وكشف فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن سوريا "متبهدلة" ولا يوجد دولة محتلة من أربع دول، مضيفا أن الشمال تسيطر عليه تركيا، وأمريكا تسيطر على مناطق البترول، وروسيا لديها قاعدة بحرية وجوية.

وأوضح أن أمريكا تمتلك قاعدتين أيضا في سوريا قائلا: "أمريكا بتشفط البترول من سوريا".

غارات جوية أمريكية في العراق وسوريا

وفي سياق متصل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا بواسطة العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

واستدعت الحكومة العراقية، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.

قالت الحكومة العراقية إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.

وأكدت الحكومة العراقية أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.