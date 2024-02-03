السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سمير فرج: سوريا محتلة من 4 دول وأمريكا بتشفط البترول بتاعها (فيديو)

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن طائرة مسيرة انتحارية من طراز "شاهد- 136" قصفت قاعدة "البرج 22" بالقرب من مقر قاعدة التنف، الذي يقع في الناحية سوريا من حدود الأردن، ما أسفر عن خسائر هائلة. 

txt

رشقة صاروخية تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا

txt

سوريا : أمريكا لا تريد استقرار دمشق وقواتها تسرق ثرواتنا

وكشف فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن سوريا "متبهدلة" ولا يوجد دولة محتلة من أربع دول، مضيفا أن الشمال تسيطر عليه تركيا، وأمريكا تسيطر على مناطق البترول، وروسيا لديها قاعدة بحرية وجوية. 

وأوضح أن أمريكا تمتلك قاعدتين أيضا في سوريا قائلا: "أمريكا بتشفط البترول من سوريا".

غارات جوية أمريكية في العراق وسوريا

وفي سياق متصل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا بواسطة العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

واستدعت الحكومة العراقية، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.

قالت الحكومة العراقية إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.

وأكدت الحكومة العراقية أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.

مواد متعلقة

أستاذ استثمار يكشف أهمية مشروع رأس الحكمة (فيديو)

رد أحمد موسى على بيع رأس الحكمة: نصف لندن ملك السعودية (فيديو)

خبير مصرفي: المتربحون من الدولار سيدفعون الثمن ومن يشتري الآن خاسر (فيديو)

مسؤول سابق بالدفاع الأمريكية: وقف إطلاق النار بغزة سيكون مؤقتًا (فيديو)

رد حركة حماس على مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة

الأمطار تزيد معاناة سكان غزة النازحين من الحرب (فيديو)

مظاهرات تجوب الأردن رفضًا للعدوان على غزة وتنديدًا بوقف تمويل أونروا (فيديو)

الهلال الأحمر: مرضى الكلى في غزة دخلوا مرحلة الخطر لتعذر نقلهم للمستشفيات
الجريدة الورقية