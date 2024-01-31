نشرة التوك شو.. بشرى حول قرب انتهاء الأزمة الاقتصادية ورسالة محمد صلاح

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ذكرت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، أن منسقة الأمم المتحدة، أكدت أنه من الضروري أن تُقر الأمم المتحدة بالدور المحوري الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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الأمم المتحدة: علينا أن نقر بدور "الأونروا" في غزة



قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وكالة “موديز” خفضت تصنيف مصر الاقتصادي من إيجابي إلى سلبي في وقت غير مناسب، في حين أن هذا القرار لم يصدر لدولة مثل جيبوتي أو تونس، وهذا دليل على أن هناك من يسعى لتخويف الناس، وإرهاب المستثمرين حتى لا يأتوا إلى مصر

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مصطفى بكري يزف بشرى سارة حول قرب انتهاء الأزمة الاقتصادية



قال يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، إنه في حال التعويم ورفع سعر الدولار في البنك المركزي حتى يكون مساويا للسوق السوداء، فلا بد من توفير حاجة الناس من الاعتمادات البنكية والدولارية.

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خبير استثمار: التعويم إجراء خطير وتنفيذه يحتاج لشرط (فيديو)



كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول "تبليط الهرم".

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إدراك المشكلة شيء مهم ولكن الاعتراف بالأزمة والمشكلة هو شيء أهم، موضحًا أن الإحساس الخاطئ بالقدرات والإمكانيات من الممكن أن يصل بنا إلى أشياء جميعها خاطئة.

إبراهيم عيسى عن الأزمة الاقتصادية: "إدراك المشكلة مهم والاعتراف بها أهم"



قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يقدم كل الحلول، موضحةً: "مش معقولة أطلع ألطم كل يوم وأعمل حالة إحباط مع احترامي للجميع ونقول الدولار والأسعار والأكل والشرب غليوا.. وماذا بعد؟!".

بسمة وهبة عن ارتفاع الأسعار: بلاش إحباط .. لكل داء دواء (فيديو)



قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بعيد الشرطة، طلب إجراء حوار معمق حول الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، بحيث يخرج باقتراحات محددة ومفصلة وقابلة للتنفيذ.

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ضياء رشوان يشيد بدعوة الرئيس للمرحلة الثانية من الحوار الوطني بالبعد الاقتصادي



استنكر الإعلامي تامر أمين الهجوم على النجم المصري محمد صلاح، قائلا: "ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح، البطولة انتهت بالخروج.. ودا شوية رد اعتبار محمد صلاح".

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تامر أمين يكشف رسالة محمد صلاح للاعبين بعد الخروج من البطولة

