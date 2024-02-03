السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

انتشار أمراض فتاكة في غزة

الأمراض
الأمراض

 

طالب متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، هشام مهنا، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمواد الغذائية إلى القطاع.

 

txt

صحة غزة: 107 شهداء جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة

txt

أستاذ علوم سياسية: تداعيات غزة ألقت بظلالها على المشهد الأمني في العراق

وقال مهنا خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن القطاع يشهد انتشارًا للأمراض الفتاكة.

وأشار إلى أنه لا بد أن تتوافر التدابير الأمنية لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع، فمئات الآلاف من المرضى بحاجة إلى رعاية صحية بشكل دوري.

وواصل مهنا على عدم وجود مكان آمن في مختلف أنحاء القطاع والطواقم الطبية تتعرض لإطلاق النار.

 

 وشدد على ضرورة توفير الحماية المطلقة والخاصة للمستشفيات والمدنيين في القطاع.

 

وأكمل أنه لا يمكن القيام بمهام إنسانية في القطاع دون توفير وصول آمن لسيارات الإسعاف.

الجريدة الورقية