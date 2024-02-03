انتشار أمراض فتاكة في غزة

طالب متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، هشام مهنا، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمواد الغذائية إلى القطاع.

وقال مهنا خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن القطاع يشهد انتشارًا للأمراض الفتاكة.

وأشار إلى أنه لا بد أن تتوافر التدابير الأمنية لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع، فمئات الآلاف من المرضى بحاجة إلى رعاية صحية بشكل دوري.

وواصل مهنا على عدم وجود مكان آمن في مختلف أنحاء القطاع والطواقم الطبية تتعرض لإطلاق النار.

وشدد على ضرورة توفير الحماية المطلقة والخاصة للمستشفيات والمدنيين في القطاع.

وأكمل أنه لا يمكن القيام بمهام إنسانية في القطاع دون توفير وصول آمن لسيارات الإسعاف.