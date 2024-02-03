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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير التموين الأسبق: المواطن سيتأثر لا محالة من بيع الأصول

 الدكتور جودة عبدالخالق
 الدكتور جودة عبدالخالق

علق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، على برنامج الطروحات وبيع الأصول، مشددًا على أن هذا القرار من أبأس الحلول الآن لتخطي الأزمة الحالية، موضحًا أن سوء الإدارة هو من وصل بنا إلى هذا الحال.

برنامج الطروحات وبيع الأصول

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وشدد "عبدالخالق"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه يرفض استخدام لفظ ملكية الدولة، موضحًا أن الممتلكات دائمًا ما تكون للشعب وليست للحكومات، مؤكدًا أن الطروحات هي إحدى وسائل نقل ملكية وبيع ولكن ما جاء في الوثيقة هو تعميم.

 

وأضاف أنه لا يمكن مصادرة أو منع نقل الأرباح الخارجة من بيع الأصول أو الطروحات، مشددًا على أن نقل الملكية من العام للخاص له مترتبات بعضها قانوني وإداري وبعضها سعري، موضحًا أن أن قرار التقييم وبيع الأصول هو قرار منفرد من الحكومة.

 

وتابع: "السيطرة على الأسعار يجب أن يكون أولوية الآن والمواطن سيتأثر لا محالة من بيع الأصول"، مؤكدًا أن سوء الإدارة هي التي وصلت بنا إلى هذا الحال، مشددًا على أن رفع سعر الفائدة هو قرار غريب وليس به منطق.

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