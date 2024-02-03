اللواء نصر سالم يكشف آخر التطورات في أزمة البحر الأحمر (شاهد)

أكد الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، أن آخر التطورات والصراعات في أزمة البحر الأحمر والمنطقة العربية توحي بأننا “بنتفرج على فيلم أبيض وأسود”، مشددًا على أن ما يحدث من اضطرابات في المنطقة العربية هي لجذب الانتباه فقط.

أزمة البحر الأحمر

وأضاف “سالم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في البحر الأحمر والمنطقة يعد عقابا للأذرع الإيرانية بعد استهدافها لبعض السفن العابرة في البحر الأحمر وبالقرب من الموانئ الإسرائيلية.

وشدد على أن أمريكا ضربت العديد من المواطنين الإيرانيين قبل واقعة 7 أكتوبر، وهو ما دفع جماعة الحوثي لضرب السفن الإسرائيلية بعد واقعة الاستهدافات الأخيرة في قطاع غزة، موضحًا أن أكثر من 40% من السفن غيرت وجهتها من البحر الأحمر.

وزادت تكلفة شحن النفط المكرر من الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 3% لتصل إلى 101 ألف دولار يوميا، وفقا لبيانات من بورصة Baltic في لندن.

وأصبحت تكاليف مسار ناقلات النفط الذي يتجنب البحر الأحمر الأعلى منذ عام 2020 خلال جائحة كورونا.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال – " S&P"، إن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر نتيجة التوترات الجيوسياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط تؤثر سلبا على تدفقات التجارة العالمية.