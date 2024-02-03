وكيل “الصناعة بالنواب”: جذب الاستثمارات هو الأساس لحل الأزمة الحالية

كشف النائب البرلماني معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن الطرق التي يجب أن نتخطى من خلالها الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحًا أن الصناعة هي القادرة على سداد الديون، كما أن جذب الاستثمارات هو الأساس ولابد أن يكون هناك آليات قابلة للتنفيذ.

جذب الاستثمارات

وشدد "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه لابد أن نعترف بأن هناك أخطاء في سياسات اقتصادية وسياسات نقدية في الفترة السابقة بالتزامن مع الظروف المحيطة التاني كانت لها عامل في الأزمة.

وأوضح أن المشكلة أن الحكومة تعمل في جزء منعزل وليس هناك تنسيق في رؤية بشأن الصناعة، مؤكدًا انه لابد أن تعمل المجموعة الاقتصادية في الحكومة بتناغم وتنسيق، مشددًا على أنه ولابد أن يكون هناك خريطة وأجندة صناعية.

وأضاف أننا نحتاج تغير جزري في السياسية الاقتصادية والنقدية والتي كانت سببًا في خلق الأزمات، مشددًا على أن الصناعة في مصر تمثل 16% من الناتج القومي، ويجب أن تصل إلى 35%.

وتابع: "في مصر فقط تصنيع المواد الخام أكثر كلفة من الاستيراد، وتصدير المادة الخادم أغلى من التصدير بعد الانتاج".