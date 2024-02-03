نشرة التوك شو.. التراجع في سعر الدولار والذهب يثير الجدل

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اعداء الوطن والابواق المأجوره تستهدف دائما ضرب استقرار الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لا مساس بالأمن القومي المصري مهما كان الثمن.

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مصطفى بكري: انتهاء أزمة الدولار خلال أيام (فيديو)



قال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتويلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

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أسامة ربيع: تراجع كبير في عائدات قناة السويس والسفن المارة بها



قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن أمريكا هي العقل المدبر والمخطط للحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، بهدف واضح وأساسي ورئيسي وهو تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة إشعال المنطقة بأكملها وكلنا يرى ما يحدث في البحر الأحمر.

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د. وجدي زين الدين: أمريكا تجر حكومات المجتمع الدولي وراء خططها الشيطانية كالنعام



قال الدكتور عبد المنعم السيد، خبير اقتصادي، إن معدلات الطلب على الذهب أصبحت تقل بشكل واضح، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية شهد انخفاضا ملحوظا.

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حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن المصاب بنزلات البرد يلجأ لتناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب وهذا يعتبر خطأ كارثي.

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خطأ كارثي.. "المصل واللقاح" تحذر من علاج نزلات البرد بـ المضادات الحيوية



قال الإعلامي مصطفى بكري إن ارتفاع الأسعار يسبب أزمة كبيرة للمواطنين،مشيرا إلى أن عدم الرقابة على التجار مسئولية كبيرة.

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مصطفى بكري يطالب بمحاكمات عسكرية لمحتكرى السلع (فيديو)



قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أنه بعد توحيد سعر صرف الدولار قد يتم طرح شهادة بنسبة 32 لـ 35% للأفراد المتنازلين عن الدولار في البنك سواء كوديعة أو ما إلى ذلك، وهذه طريقة من الطرق التي قد تستخدم مع المصريين بعد توحيد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة عقب التعويم، متوقعا أن نهاية سعر الصرف من 45 لـ 50 جنيه.

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خبير اقتصادي يكشف عن سعر الدولار المتوقع بعد التعويم (فيديو)



أكد الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا، أن هناك عقوبة بالقانون للمتلاعبين بأسعار الذهب، وهذه القلة تخضع لقانون العقوبات، فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والمادة 202 من قانون العقوبات، تتحدث عن فكرة التزييف، وتلاقي ذلك بنوع من الجسامة في العقوبة تبدأ من 5 سنوات، وحتى 15 سنة".

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أستاذ قانون يكشف عقوبة التلاعب بأسعار الذهب (فيديو)



أبدى الإعلامي عمرو أديب، اندهاشه من حزن البعض عند تراجع سعر الدولار في السوق السوداء أو ترديد أنباء عن تراجع سعره.

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عمرو أديب: الدولار حاليا في ماتش شطرنج بين السعر الرسمي والسوق السوداء

