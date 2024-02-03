أستاذ مناخ: الانفجارات الحربية ينتج عنه غاز الميثان

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أنه جراء اندلاع الحروب والصراعات، مشددًا على أن الحروب ينتج عنها دمار كبير جدًا وغازات كربونية رهيبة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”.

وشدد على أن الانفجارات الحربية ينتج عنه غاز الميثان والذي يعادل 10 أضعاف ما ينتجه غاز الكربون، ويحدث الضرر الكبير جدًا، موضحًا أن السبب في الحرائق التي تحدث في نصف الكرة الجنوبي الآن أن هذا النصف يشهد فصل الصيف، بينما النصف الشمالي من الكرة الأرضية يشهد عواصف ثلجية، حيث إنه يشهد فصل الشتاء.

وأشار إلى أن ظاهرة النينو مؤشر إلى أن عام 2024 أشد حرارة عن عام 2023، رغم الأجواء الشتوية القاسية جدًا في شمال أوروبا ووسط أوروبا، موضحًا أنه عندما تسطع الشمس في وجود كتلة هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو العليا، تتكون سحب وتسقط أمطار غزيرة ورعدية.

ونوه بأن سطوع الشمس في الشتاء ليس مؤشرًا لدفء الجو، وأن استقرار الطقس يرتبط بالتوزيعات الضغطية". ونوه إلى أن النرويج خلال الـ24 ساعة تسقط عليها 100 ملليمتر مكعب أمطار، وهي كمية رهيبة تُغرق مدنًا بأكملها، أما النصف الجنوبي عندهم صيف، وبعض المحاصيل الزراعية تعاني من جفاف، والحرائق تنتشر نتيجة زيادة سرعات الرياح.