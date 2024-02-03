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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مواطنة تبكي بسبب غلاء الأسعار: مصر متستاهلش كدة (فيديو)

بكاء سيدة بسبب غلاء
بكاء سيدة بسبب غلاء الأسعار

دخلت مواطنة في نوبة بكاء أثناء حديثها عن ارتفاع الأسعار التي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، داعية بأن يحفظ الله مصر.

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نار الأسعار أذابت برودة «طوبة»

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ارتفاع الأسعار قضية مجتمعية 

وقالت خلال لقائها مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، "دي أزمة وإن شاء الله ربنا هيعديها، ومصر ما تستاهلش كده، مصر فاتحة بيتها لكل العالم". 

كيلو البسلة بـ25 جنيه ليه؟

وأوضحت مواطنة أخرى: "كل حاجة زادت ومش عارفين نعيش، يبقى النهاردة بتمن والصبح بتمن تاني، لو النهاردة بـ30 بنصبح نلاقيها 40 و50". 

وتابعت أخرى: "كل حاجة بقت مجنونة يعني لما أنزل اشتري كيلو البسلة بـ25 جنيه ليه، وكيلو اللوبيا بـ110 ليه؟!، والسكر مش لقياه خالص، مين المسئول؟!".

 

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