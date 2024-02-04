عمرو أديب ينتقد الغلاء: الدولار بيترنح والأسعار تتبجح

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار، مضيفا أنه عندما انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار، قائلا: "عايزين نتفق الدولار لما ينزل الحاجة هتنزل، احنا بقالنا يومين الدولار يترنح والأسعار تتبجح".

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، السبت، "عايزين نتفق اتفاق بسيط 2 لتر ونص زيت بـ600 جنيه، وعلبة سمنة بـ1000 جنيه"، موضحا: "لما الدولار يترنح أوي يوم الاتنين الجاي مثلا لو لقيته نزل للـ50 أشوفك في الزيت والسمنة والعيش واللحمة والبيضة أم 6 جنيه".

انخفاض أسعار الغذاء في العالم

وكشف أن هناك انخفاض في أسعار الغذاء على مستوى العالم، مضيفا: "أنت هنا ايه الأخبار؟! المواطن المصري احترمك وقلت لا ده أنت غلبان هو الدولار أبو 70 جنيه أنت هتعمل ايه هتقطع نفسك، أنت كتاجر أكيد هتخسر، لكن بعد الترنح ده هنشوف نعمل ايه، ولا انتوا حرامية ونصابين".

وأوضح: "هل انتوا حسيتوا بالانخفاض بتاع الـ6 جنيه اللي حصلوا في الدولار، واحنا داخلين على رمضان ومش هقول لحد ما تاكلش في رمضان، الناس عندها حد أدنى من الحياة"، متسائلا: "انتوا عارفين الناس بتجيب السكر ازاي ولا مش عارفين؟".