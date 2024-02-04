الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عمرو أديب ينتقد الغلاء: الدولار بيترنح والأسعار تتبجح

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار، مضيفا أنه عندما انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار، قائلا: "عايزين نتفق الدولار لما ينزل الحاجة هتنزل، احنا بقالنا يومين الدولار يترنح والأسعار تتبجح". 

txt

عمرو أديب: الدولار حاليًا في ماتش شطرنج بين السعر الرسمي والسوق السوداء

txt

نشرة التوك شو.. قرار محكمة العدل ضد إسرائيل.. وتحذير من عمرو أديب

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، السبت، "عايزين نتفق اتفاق بسيط 2 لتر ونص زيت بـ600 جنيه، وعلبة سمنة بـ1000 جنيه"، موضحا: "لما الدولار يترنح أوي يوم الاتنين الجاي مثلا لو لقيته نزل للـ50 أشوفك في الزيت والسمنة والعيش واللحمة والبيضة أم 6 جنيه". 

انخفاض أسعار الغذاء في العالم

وكشف أن هناك انخفاض في أسعار الغذاء على مستوى العالم، مضيفا: "أنت هنا ايه الأخبار؟! المواطن المصري احترمك وقلت لا ده أنت غلبان هو الدولار أبو 70 جنيه أنت هتعمل ايه هتقطع نفسك، أنت كتاجر أكيد هتخسر، لكن بعد الترنح ده هنشوف نعمل ايه، ولا انتوا حرامية ونصابين". 

وأوضح: "هل انتوا حسيتوا بالانخفاض بتاع الـ6 جنيه اللي حصلوا في الدولار، واحنا داخلين على رمضان ومش هقول لحد ما تاكلش في رمضان، الناس عندها حد أدنى من الحياة"، متسائلا: "انتوا عارفين الناس بتجيب السكر ازاي ولا مش عارفين؟".

مواد متعلقة

قصف أمريكي عنيف ضد معسكرات الحوثيين في صنعاء (فيديو)

مواطنة تبكي بسبب غلاء الأسعار: مصر متستاهلش كدة (فيديو)

سمير فرج: سوريا محتلة من 4 دول وأمريكا بتشفط البترول بتاعها (فيديو)

أستاذ استثمار يكشف أهمية مشروع رأس الحكمة (فيديو)

رد أحمد موسى على بيع رأس الحكمة: نصف لندن ملك السعودية (فيديو)

خبير مصرفي: المتربحون من الدولار سيدفعون الثمن ومن يشتري الآن خاسر (فيديو)

مسؤول سابق بالدفاع الأمريكية: وقف إطلاق النار بغزة سيكون مؤقتًا (فيديو)

رد حركة حماس على مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة
الجريدة الورقية