أستاذ استثمار يكشف أهمية مشروع رأس الحكمة (فيديو)

كشف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار، أهمية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن منطقة الساحل الشمالي مقصد سياحي مهم بالنسبة للمصريين، وسيكون قادرًا على اجتذاب السياحة الدولية والخليجية بشكل كبير.

وأضاف خلال ماخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة" الذي يعرض على قناة "المحور"، إن قدرات أي دولة من حيث التمويل لن تمكنها من تنفيذ كل ما هو مخطط لديها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مشروع رأس الحكمة يساهم في تنمية عقارية وإنشائية

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة، بجانب تنمية في قطاع السياحة، وتنوع المقاصد السياحية.

وذكر ان الدولة المصرية خلال السنوات الـ10 الماضية كانت حريصة على تحقيق استثمار مجدي يأتي بمزيد من الخير للدولة والاقتصاد المصري، والشراكات ستضيف بعد كبير.