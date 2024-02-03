السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رد أحمد موسى على بيع رأس الحكمة: نصف لندن ملك السعودية (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع مدينة رأس الحكمة أحد مخططات التنمية لعام 2052، مضيفا أن عدد سكان مصر سيصل إلى 165 مليون نسمة، متابعًا: "العدد ده هيسكن فين؟ والرئيس عامل مخطط كبير للدولة وهي مدن ذكية اللي هتكون رأس الحكمة واحدة منهم لاستيعاب الملايين من المصريين". 

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مصطفى بكري يرد على مروجي الشائعات بشأن مشروع رأس الحكمة (فيديو)

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خبير استثمار: التعويم إجراء خطير وتنفيذه يحتاج لشرط (فيديو)

وأوضح خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيكون أكبر وأغلى من مدينة العلمين، مؤكدا أن مصر لن تبيع أرضها ولكن ذلك يسمى استثمار قائلا: "مصر مش بتبيع حاجة ده اسمه استثمار، وفي أراضي في غانا واخدينها أشقائنا العرب وزارعينها، هي الأرض هتمشي؟!". 

الاستثمار في رأس الحكمة سيحقق مكاسب اقتصادية 

وكشف أن هذا الاستثمار سيحقق مكاسب اقتصادية غير مسبوقة، موضحا: "نصف لندن السعودية والإمارات وقطر، هو ده عيب ده استثمار، وتروح إسبانيا وألمانيا وأمريكا والصين نفس الحكاية، مؤكدا: "عملوا دعايا جامدة جدا لرأس الحكمة غير مسبوقة، ومش تشويه، وهما بيقولوا إن بتبيع لكن الأرض موجودة، وأي مستثمر بيجي يدفع مليارات الدولارات وبيستثمر استثمار ناجح قبل أن يبدأ".

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