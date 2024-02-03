مجلس الأمن يناقش الضربات الأمريكية على العراق وسوريا الإثنين

يعقد مجلس الأمن اجتماعًا لمناقشة الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، يوم الإثنين، بطلب من روسيا، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم السبت.

وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، أهدافا في سوريا والعراق بزعم الرد على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن.

بايدن: الرد الأمريكي بدأ اليوم

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".

فيما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك مكول، إن الضربات الأمريكية ضد أهداف في سوريا العراق "جاءت متأخرة"، مضيفاً أنها "سمحت لأعداء أمريكا بالاستعداد".

ودعا مكول إلى "البدء في فرض عقوبات لقطع مصادر تمويل الإرهاب"، بحسب وصفه.