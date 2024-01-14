نشرة التوك شو.. الخارجية ترد على أكاذيب الاحتلال وتوقف مصانع لإنتاج السكر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إن توقف مصانع أبو قرقاص عن إنتاج السكر أمر خطير، مضيفا أن زراعة القصب في مصر انخفضت بشكل كبير.

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تفاصيل توقف مصانع أبو قرقاص عن إنتاج السكر (فيديو)

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، سبب عدم مشاركة مصر في تحالف "حارس الازدهار"، إن الذي أعلن وزير الدفاع الأمريكي قرر تشكيله لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

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سمير فرج يكشف سبب عدم اشتراك مصر في تحالف حارس الازدهار (فيديو)

أكد فرانسيس بويل، محامي امريكي دولي، أنه كان أول محامي على الإطلاق يفوز بقضية في محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بـ"الإبادة الجماعية" يوغسلافيا وما قامت به في البوسنة والهرسك، من أجل الإبادة الجماعية ضد البسنة والهرسك وهذا كان نصر كبير له.

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محامي دولي: إسرائيل كانت تدعم يوغسلافيا في الإبادة الجماعية ضد البوسنة

رد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أكاذيب العضو الإسرائيلي في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، قائلا إن مصر لم تغلق معبر رفح وموقفها بشأن المساعدات الإنسانية ودخولها هو موقف لم يقبل المزايدة.

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أول رد من الخارجية على أكاذيب إسرائيل حول معبر رفح (فيديو)

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن موقف مصر من محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

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الخارجية عن محاكمة إسرائيل: مصر ستتخذ خطوتها في المرحلة المناسبة (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن من يتحدث عن تهجير الفلسطينين إلى مصر أو غيرها ينهي القضية الفلسطينية، ويهدف إلى تنفيذ المخطط الصهيوني، مشيرا إلى أن إسرائيل ضغطت على مصر لتنفيذ ذلك لكن قوبل بالرفض.

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أحمد موسى: التهجير يقضي على القضية الفلسطينية ومصر تتصدى له (فيديو)

شبه الإعلامي أحمد موسى الإخوان بإسرائيل، مردفا: "الإخوان هما وإسرائيل حاجة واحدة"، وذلك لردود أفعالهم لما صدر عن إسرائيل بأن مصر تمنع فتح معبر رفح لدخول المساعدات لقطاع غزة.

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رد صارم من أحمد موسى على الإخوان وإسرائيل بسبب معبر رفح (فيديو)

علق المهندس سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، على زيادة المرتبات والمعاشات المنتظرة بعد إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، موضحًا أن تصريحات وزير المالية بشأن زيادة المرتبات والمعاشات تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن.

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زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي مع مصر.

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تعليق جديد من رئيس وزراء الاحتلال حول محور فيلادلفيا مع مصر (فيديو)

كشف الدكتور حسن منيمنة، الباحث السياسي، أغراض أمريكا من الهجوم على اليمن، مؤكدًا أنها على الرغم من رغبتها لعدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، إلا أنها تنزلق في حرب مع جماعة الحوثي.

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باحث سياسي: أمريكا مهددة بالانزلاق في الحرب بالشرق الأوسط

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مدينة المعرفة عبارة عن منطقة تكنولوجية، مشددًا على أن الهدف أنها تضم كل عناصر المجتمع المعلوماتي، موضحًا أن المرحلة الأولى المقبلة من هذا المشروع تضم أربع مباني رئيسية.

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وزير الاتصالات: مدينة المعرفة منطقة تكنولوجية متكاملة (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تشجع القطاع الخاص وتعمل على حل كل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

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مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص وتعمل على حل كل المعوقات (شاهد)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يعبر عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة ويحث جميع أطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يعبر عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة

قال الدكتور محمد الشايب أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب في جامعة عين شمس، إنّ جهاز المناعة حائط الصد للجسم لأنه يدافع عنه ضد الميكروبات والفيروسات والأورام وغيرها من الأجسام الضارة.

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تعرف على مسببات ضعف جهاز المناعة (فيديو)