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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محامي دولي: إسرائيل كانت تدعم يوغسلافيا في الإبادة الجماعية ضد البوسنة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أكد فرانسيس بويل، محامي امريكي دولي، أنه كان أول محامي على الإطلاق يفوز بقضية في محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بـ"الإبادة الجماعية" يوغسلافيا وما قامت به في البوسنة والهرسك، من أجل الإبادة الجماعية ضد البسنة والهرسك وهذا كان نصر كبير له.

 

يوغسلافيا قامت بـ"الإبادة الجماعية" ضد البوسنة:

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وشدد المحامي الدولي فرانسيس بويل، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن كان هذا أول قرار تصدر محكمة العدل الدولية قرار يفوز به أحد المحامين منذ إنشاء المحكمة، موضحًا أنه كان هناك قرار أخر يقول أن هناك محاذير ضد يوغسلافيا.

 

وأشار إلى أن المحامي ضدي كان من إسرائيل وكان من المفترض أن يكون هو الخبير العالمي الأكثر دراية بالتعامل مع حكمة العدل الدولية، ولكنه تفوق على المحامي الإسرائيلي وتغلب عليه، موضحًا أنه خلال هذه الإجراءات عرف نفسه المحامي الإسرائيلي بأنه سفير القضاء الإسرائيلي.

 

وأوضح أن إسرائيل كانت تدعم يوغسلافيا في الإبادة الجماعية ضد البوسنة والهرسك، والذي كان معظمهم مسلمين يعبر عن وجه نظر إسرائيل في تشجيع يوغسلافيا بالإبادة الجماعية ضد المسلمين في البوسنة.

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