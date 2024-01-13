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السبت 13 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أول رد من الخارجية على أكاذيب إسرائيل حول معبر رفح (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

رد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أكاذيب العضو الإسرائيلي في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، قائلا إن مصر لم تغلق معبر رفح وموقفها بشأن المساعدات الإنسانية ودخولها هو موقف لم يقبل المزايدة. 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يعرض على قناة “صدى البلد” اليوم السبت، أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، إذ نفذت مصر جهدا إقليميا ودوليا لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أنها صاغت النسخة الأولى من مشرع القرار الذي جرى اعتماده في مجلس الأمن، وذلك لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. 

إسرائيل تعيق دخول المساعدات

وأوضح أنه أي إجراءات تعيق إجراءات دخول المساعدات هي إجراءات إسرائيلية بطرق وأساليب مختلفة، منها التشدد في مسألة التفتيش وإضاعة الوقت في هذه العملية، وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين.

وتابع، قائلا: "تحدث السيناتور الأمريكي عندما زار مصر منذ أيام في قناة دولية على شبكة الـCNN عما شاهده في معبر رفح، وتحدث أن الطرف الإسرائيلي هو الطرف المعوق، وأن مصر تقدم ما تستطيع أن تقدمه من دخول المساعدات، وأشار أيضا إلى التعسف الإسرائيلي ورفض دخول معدات مدنية وطبية ومسائل لتوفير الكهرباء وتحلية المياه وغيرها". 

وأشار إلى أنه يجب أن نكون جميعا واثقون في الإجراءات التي تطلع بها الدولة المصرية، لدعم الفلسطين واستعادة حريتهم، وتحقيق الحياة الآمنة.

 

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