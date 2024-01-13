تعليق جديد من رئيس وزراء الاحتلال حول محور فيلادلفيا مع مصر (فيديو)

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي مع مصر.

وأضاف أنهم لن يعيدوا سكان غزة إلى منازلهم قبل تحقيق الأهداف من الحرب واستعادة الحتجزين.

وتابع: "سمعت المحللين في الاستديوهات يقولون إن الانتصار غير ممكن، لكنه ممكن، ولن نعيد أهالي غزة حتى تنتهي الحرب".

وكشف تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤكدًا أنه قال له إن هذه ليست حرب تل أبيب فقط، بل حربهم هم أيضا ضد محور الشر.

مصدر مصري يكشف حقيقة وجود تنسيق حول محور فيلادلفيا

وفي سياق متصل ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن مصدرا مصريا مسئولا نفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا.

وفي سياق متصل، بدأت محكمة العدل الدولية، الجمعة، اليوم الثاني من جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتى تطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها على القطاع منذ 98 يوما.

وانطلقت الخميس، جلسات المحاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث تشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

ودعا الفريق القانوني لإسرائيل محكمة العدل الدولية إلى "رفض طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير طارئة ضد إسرائيل"، معتبرا أن "الحقائق القائمة لا تستدعي تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها جنوب إفريقيا".

بدوره، قال المحامي مالكوم شو إنه "على عكس ما ادعاه فريق جنوب إفريقيا فإنه ليس لدى إسرائيل النية لإبادة الشعب الفلسطيني، بل إنها كانت تدافع عن نفسها عقب أحداث السابع من أكتوبر".