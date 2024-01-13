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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رد صارم من أحمد موسى على الإخوان وإسرائيل بسبب معبر رفح (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

شبه الإعلامي أحمد موسى الإخوان بإسرائيل، مردفا: "الإخوان هما وإسرائيل حاجة واحدة"، وذلك لردود أفعالهم لما صدر عن إسرائيل بأن مصر تمنع فتح معبر رفح لدخول المساعدات لقطاع غزة.

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وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الإخوان فرحانين في مصر ولما يحدث في البحر الأحمر من مشكلات تؤثر على قناة السويس، مؤكدا أن معبر رفع لم يغلق ساعة واحدة.

وتابع: "بيحاولوا استغلال معبر رفح لتصدير أزمة في البلد وكأنهم مش مصريين، وهم بالفعل ليسوا بمصريين". 

أزمة باب المندب

وأوضح أن هناك أزمة بالفعل لا يمكن إنكارها من باب المندب والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستهدافهم مواقع الحوثيين فجر، أمس الجمعة، واستمرار العمليات حتى اليوم تؤثر فى المنطقة.

وأشار إلى أن تصريحات إسرائيل تستهدف مصر كل دقيقة، قائلا: “من دقائق قال نتينياهو إن في مشكلة في محور صلاح الدين وإن لازم نسد الثغرة دي، وقصد احتلال هذا المحور”.

وأكد أن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى مخاطر ومخاوف، لكن نتينياهو لم يأخذ قرار بشأن السيطرة على المنطقة الحدودية مع مصر، مضيفا أنه أكد أن سكان شمال غزة لن يرجعوا، لأن الخطر ما زال موجودا.

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