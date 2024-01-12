نشرة التوك شو.. انخفاض إيرادات قناة السويس وتحذير من شراء الذهب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، أثرت على العالم وليس القناة فقط.

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أسامة ربيع: قناة السويس توفر 15 يوما مقابل رأس الرجاء الصالح (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة مرور السفن تراجعت 30% منذ 1 لـ11 يناير، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بسبب الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر.

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رئيس قناة السويس: حركة المرور انخفضت 30% والإيرادات 40% (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن اللجوء لمحكمة العدل الدولية جاء من خلال اتفاقية دولية وُقعت سنة 1945، وهي اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مضيفا أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منضمة إليها، ومنهم إسرائيل لأنها في هذا الوقت كانت تريد أن تثبت بأنها دولة.

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أستاذ قانون يكشف أهمية اللجوء لمحاكمة الاحتلال أمام العدل الدولية (فيديو)

تطرقت الفنانة غادة عبدالرازق إلى الحديث عن الصورة النمطية التي اكتسبها الجمهور عنها نتيجة تقديمها أدوارًا تتسم بالخشونة والافتراء على الأزواج والرجال، متحدثة عن “الكوميكس” المتداولة عنها في المجموعات النسوية بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تتظلم من الرجال وتطالب بالمساواة معهم.

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غادة عبدالرازق تكشف طريقة تعاملها مع أزواجها وحقيقة اعتدائها عليهم بـ "الضرب والتهزيق"

نصح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بعدم شراء الذهب في الوقت الراهن لحين استقرار الأسعار خاصة أن البنك المركزي طرح عبر بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد يصل إلى 27%، ولها العديد من الفوائد أهمها سحب السيولة وتقليل التضخم.

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التموين تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب في الوقت الحالي (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحديث الدائر في الشارع المصري، عن التعديل أو التغيير الوزاري والحكومي المنتظر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المواطن المصري يعاني اقتصاديا في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع.

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بكري يناشد بتغيير الحكومة وتبديل استراتيجية مجلس النواب.. “محتاجين السكة تتفتح” (فيديو)

طرح الحادث الأخير الذي تعرضت له طائرة "بوينج" التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" عدة تساؤلات عن إمكانية وجود مقاعد أكثر أمانا داخل الطائرة.

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أين الأماكن الأكثر أمانا على متن الطائرة بعد حادث ألاسكا إيرلاينز؟

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدولة المصرية تؤدي دورًا مهمًا في وضع رؤية مستقبلية للصناعة وتدشين المشروعات الضخمة العملاقة بالتعاون مع دول عالمية كالصين وتركيا وغيرها، ما يشكل تنوعًا في الدخل وحل أزمة الدولار.

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د. وجدي زين الدين: تفقد مدبولي لـ "اقتصادية قناة السويس" تنفي مزاعم احتكار الدولة للمشروعات

كشف محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أهمية الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.

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وزير العدل الفلسطيني: جريمة الإبادة الجماعية مثبتة قانونيا على الاحتلال

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدول الإفريقية لن تتخلى عن مساندة جنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل حول اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا إلى أن بعض الدول ربما تغريها المصالح الاقتصادية مع دولة الاحتلال.

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د. وجدي زين الدين: استمرار أمريكا في دعم حرب إسرائيل على غزة مواصلة للغباء السياسي

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مصلحة كبيرة في مد الحرب على غزة لعدة أهداف منها تنصيب رئيس أمريكي من الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسة للولايات المتحدة المقبلة، مضيفًا أن دولة الاحتلال والدول المتحالفة معها هما الخاسران من استمرار العدوان.

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د. وجدي زين الدين: فلسطين ربحت من الحرب بتصدرها مشهدا عالميا يتضامن مع إقامة دولة مستقلة

أوجدت اعتداءات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر مسارا تصعيديا لمواجهات محتملة بين الغرب والحوثيين.

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حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء الذهب بالتقسيط من التطبيقات على الموبايل وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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اتحاد الصناعات يحذر من ذهب مواقع التواصل والتطبيقات

انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.

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نخبة محاميي جنوب إفريقيا يذلون إسرائيل في "العدل الدولية" بالأدلة الدامغة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى ينسب إليه في القرآن العفو والمغفرة، لكنه لم ينسب إليه الصفح.

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خالد الجندي: الله نسب لنفسه العفو والمغفرة وترك الصفح لهذا السبب (فيديو)